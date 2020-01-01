بالتزامن مع عرض حلقة ملحمة البرث.. نشطاء تويتر لــ بيتر ميمي: شابوه

مع انتهاء عرض الحلقة 27 من مسلسل الاختيار، ليلة أمٍس، والتي انتهت ببدء معركة كمية البرث، التي راح ضحيتها الشهيد أحمد صابر منسي وجنوده، تصدر اسم مخرج العمل بيتر ميمي تريند موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث أشاد نشطاء التواصل الاجتماعي بمجهوده الكبير في تقديم حلقات المسلسل وخاصة الأخيرة منها.

إشادات عدة شهدها المخرج بيتر ميمي، عبر موقع "تويتر"، بالتزامن مع عرض حلقة اليوم، فأبرز ما جاء بين التعليقات:

غرد "العيسوي": "بيتر ميمي، كلمتين في حقك بصراحة، أنت مخرج هايل، أنا مش عارف أنت ليك أعمال تانية ولا لا، لأني نادرًا ما بركز في اسم المخرج في أي عمل، بس الحقيقة الاختيار شدني، إبداع الممثلين كوم وإبداعك أنت كوم تاني خالص".

ودون "ميدو كيمو": "احنا المفروض نقف نسقفلك سنة لقدام على المسلسل ده وعلى التصوير والأحداث الحقيقية اللي عاصرتها، بجد شابوه للمبدع بيتر ميمي".

وعلقت "أميرة": "عزائي في طلبك عدم مشاهدة أسر الشهداء الحلقة.. إن كل الدنيا هتدعيلهم وتترحم عليهم ومحدش هينساهم، أنت مخرج عبقري وشكرًا على هذا العمل اللي ورانا بيحصل إيه في الحقيقة ولو جزء منه شكرًا".

فيما علق "إيهاب محمد": "أنت خليت مصر كلها عاوزة تحارب النهاردة".

بينما غرد مدحت مصطفى قائلا: "بيتر ميمي، بني آدم محترم ومخرج ناجح جدًا".

ودون "محمد": "مسلسل الاختيار ملحمة بطولية رائعة، لا بد أن تلتفت جوائز الأوسكار للدراما المصرية، شكرا للمخرج الموهوب بيتر ميمي، والفنان الرائع أمير كرارة".

وحذر ميمي، ليلة أمس، أهالي شهداء ملحمة كمين البرث من مشاهدة حلقة اليوم، والتي ستشهد تفاصيل المعركة، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال خلالها: "رجاءً اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة 28)، أنا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللي حصل بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لأخر نفس".