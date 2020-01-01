 طبيب بريطاني يكشف عن مشروب صحي يقي من آلام الظهر

02:24 م | الخميس 21 مايو 2020
الشاي الأخضر

الشاي الأخضر

كتب: وكالات

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لتجنب الشعور بآلام الظهر، نصح جراح عظام بريطاني، بتناول الشاي الأخضر في الصباح.

وأوضح الطبيب برانكو بربا، أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات للأكسدة المفيدة أكثر من الشاي العادي، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن  صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الأمراض، كذلك تقلل من الإصابة بالالتهابات المسببة لآلام الظهر لدى الكثيرين، حيث قال الطبيب: "يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى جعل ألم ظهرك أسوأ، ولكن هناك أيضا أطعمة تساعد على الشعور بتحسن".

وتابع بربا، أن تناول الشاي الأخضر يمد الجسم بالكافيين إلى جانب فوائد أخرى، تساهم في فقدان الوزن، وبالتالي تقليل الضغط على فقرات الظهر والشعور بآلامها.

 

 

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