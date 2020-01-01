8 نصائح لجعل مذاق مياه الشرب أفضل

يعتبر الماء المكون الأساسي للجسم البشري، حيث يشكّل ما يتراوح بين 50 إلى 70% من وزن الإنسان، كما أن شرب الماء، يعد أمرا ضروريا للحفاظ على جسم سليم ومليء بالطاقة، ويعلم الجميع فوائده، لكن كثير لا يجدون شرب الماء العادي أمرا ممتعا.

وهناك بعض الحيل البسيطة، لجعل مياه الشرب أكثر جاذبية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع Bright Side الأمريكي.

ويمكنك القيام بذلك فقط عن طريق إضافة مكونات مختلفة، ومن السهل اتباع الخطوات في جميع الوصفات، كالآتي:

التوت والليمون الحامض

قم بقطع ليمونة واحدة إلى شريحتين مع نصف كوب من التوت، ثم أضف الماء.

الليمون والفراولة

قطّع نصف ليمونة إلى شريحتين، أضف كوب من الفراولة المقطعة، ثم قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارته. أضف القليل من إكليل الجبل (اختياري) وصب بعض الماء.

النعناع والأناناس

ستحتاج فقط إلى كوب من الأناناس المفروم، قم بسحق كل القطع، أضف غصن النعناع، وأضف إليه الماء.

البرتقال والليمون

ضع شرائح من البرتقال والليمون الحامض والليمون العادي في برطمان، قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارته، أضف بعض النعناع، ثم أضف الماء.

الخيار والنعناع

قطّع نصف حبة من الخيار إلى شرائح، ثم اقطع معاها ليمونة، وأضف أوراق النعناع الطازجة مع بعض الماء.

الفاكهة المجمدة

ذا كنت تريد كوبًا ماء لذيذ المذاق ولا يستغرق تحضيره بضع ثوانٍ فقط، فيمكنك إعداد بعض مكعبات الثلج مع شرائح من الفاكهة أو التوت أو النعناع المجمدة مسبقًا.

البرتقال والزنجبيل والأناناس

تحتاج إلى نصف ليمونة ونصف كوب من شرائح الأناناس وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون، أضف جميع المكونات في برطمان، وأضف الماء إلى الخليط.

البطيخ وإكليل الجبل

قم بهرس كوبًا من البطيخ المقطع مكعّبات، أضف القليل من إكليل الجبل الذي سيطلق عصارته على الفور، لا تخلط المكونات كثيرًا كي لا تحصل على مشروبا يطغى عليه مذاق إكليل الجبل، ثم صب في الماء.