ضابط المباحث في مسلسل بـ100 وش لـ"الوطن": "القانون لازم ياخد مجراه"

حالة من تخبط المشاعر لدى متابعي مسلسل بـ100 وش، بسبب وصول رجال المباحث لأول الخيط الذي سيكشف عصابة سكر وعمر، الأمر الذي جعل غالبيتهم، في حالة حزن يدعون من الله عدم كشف أمر العصابة لتعاطفهم معهم، وجزء آخر أرسل تهديدات لـ"طارق حواس"، على الصفحة الشخصية للفنان سامح كمال، الذي يؤدي الشخصية في حالة القبض عليهم.

دخل عالم الفن منذ 2007 في فيلم "لمح البصر"، أمام النجم حسين فهمي، كما شارك النجمة منى زكي في مسلسل "آسيا" في 2017، سامح كمال خريج إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية، الذي كان حبه للتمثيل والفن منذ نعومة أظافره، فشارك في مسرح المدرسة، بأعمال عالمية وباللغة الإنجليزية مثل "شكسبير"، مرورا بروايات نجيب محفوظ.

كان لمسرح الجامعة نصيب كبير في تكوين موهبته، التي اثقلتها بعد ذلك، ولكن ترشيحه للأدوار التي ظهر بها، كان بمحض الصدفة، اعتمادا على وسامته بالإضافة لمشاركته في بعض الحملات الإعلانية.

عمله في مجال دراسته وهو إدارة الإعمال، ملئ وقته لمدة كبيرة، وكان من الصعب عليه الهرولة، وراء أي دور يعرض عليه، وأكتفى فقط بمشاركته في بعض الحملات الإعلانية حتى تم عرض مشاركته بمسلسل بـ100 وش.

ولكنه اعتزر في البداية، لأنه كان سيشارك بدور أحد أصدقاء عمر "شلة الزمالك"، بعدها طلبت مخرجة العمل كاملة أبو زكري، مشاركته معها في المسلسل، لكن هذه المرة بدور ضابط مباحث بالأموال العامة، التي يبحث وراء لغز العصابة التي نصبت بطريقة مبتكرة، على العديد من الأشخاص.

"أوديشن تاني وحماس من جديد".. قال سامح كمال في حديثه لـ"الوطن"، إن الوقوف أمام عدسة من إخراج كاملة أبو زكري، بمثابة حلم يتحقق، فهي تعطي لكل دور مساحته وتساعد الممثل يظهر كل موهبته أمام الكاميرا، خاصة أن الدور لا يعتمد على الشكل، فطلبت منه مساعدة المخرج مي ممدوح، عمل تجهيزات للدور وتجارب أداء من جديد فوافق على الفور.

وتابع: "الدور مساحته موجودة لآخر حلقة، وسعيد جدا بردود الأفعال داخل الوسط وخارجه".

وعن مطالب المشاهدين بعدم القبض على العصابة، لأنه سيفسد فرحتهم قال: "أعلن المنتج جمال العدل تصوير جزء تاني للمسلسل، فحتى وأن تم القبض عليهم، أكيد هيطلعوا وهتزيد الأحداث سخونة بينهم وبين المباحث".

وعن ردود الأفعال لدى المشاهدين، واقتناعهم فعلا أنه ضابط مباحث قال: "لابد أن القانون يأخذ مجراه، والتهديدات فرحتني لانه يعتبر نجاح للشخصية، خصوصا أنهم أسموني بـ"عيون مصر الساهرة"، ناس كتير افتكرني ضابط فعلا مش تمثيل.