الفلك يحدد أول أيام عيد الفطر في مصر ودول عربية

02:00 ص | الخميس 21 مايو 2020
موعد عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية

موعد عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية

كتب: رامي مصطفى

أخبار متعلقة

فيديو.. تفاصيل مبادرة الجيش الوطني الليبي لوقف النار قبل عيد الفطر

فيديو.. تفاصيل مبادرة الجيش الوطني الليبي لوقف النار قبل عيد الفطر

منها خدمات الطوارئ.. مستثنون من قرار الحظر والإغلاق في إجازة عيد الفطر

منها خدمات الطوارئ.. مستثنون من قرار الحظر والإغلاق في إجازة عيد الفطر

الإفتاء: من يجيز صلاة عيد الفطر يوقع المسلمين في المهالك ويعد قتلا

الإفتاء: من يجيز صلاة عيد الفطر يوقع المسلمين في المهالك ويعد قتلا

الجزائر تفرض ارتداء الكمامة إجباريا اعتبارا من أول أيام عيد الفطر

الجزائر تفرض ارتداء الكمامة إجباريا اعتبارا من أول أيام عيد الفطر

يستقبل المسلمون بعد أيام قليلة، عيد الفطر المبارك، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي من المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام في أغلب الدول العربية.

وتوقع مركز الفلك الدولي في الإمارات، أن يكون الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، في معظم الدول الإسلامية، التي بدأ شهر رمضان المبارك فيها في 24 أبريل الماضي، في حين تتحرى الدول التي بدأت الشهر الفضيل 25 أبريل، هلال العيد يوم السبت القادم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وفي مصر كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ الحسابات الفلكية أوضحت أنّ عدة أيام شهر رمضان لهذا العام هي 30 يوما، إذ بدأ أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل الماضي، وآخر أيامه السبت 23 مايو الحالي، ويكون عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو المقبل.

وأوضح القاضي، لـ"الوطن"، أنّ صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في الساعة 5:22 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وستكون هناك فروق في توقيت صلاتها خارج القاهرة الكبرى.

كما أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك، أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة السودان.

كما أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع الديني، السيد محمد حسين فضل الله، في لبنان أن يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك في لبنان.

وأعلنت تونس أيضًا أن يوم الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك في تونس، حسب المعطيات الفلكية.

كما ذكرت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شوال لعام 1441 هجري سيكون يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يعلن يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب توقعات مركز الفلك الدولي.

الأكثر قراءة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

كشف باحثون عن أمل جديد في إنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، إذ عثروا على جسم مضاد في جسم مريض متعافي منذ 17 عاما.
اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

استخدم باحثون صينيون تقنيات التعلم الآلي لتحليل عينات الدم للمرضى في ووهان وتحديد المؤشرات الحيوية الثلاثة التي تتنبأ بخطر الوفاة قبل 10 أيام من حدوثها
البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن السبات الشمسي وخطورته، موضحًا أن بعض المواطنين يقوموا باستغلال أي شيء على السوشيال ميديا من أجل ت