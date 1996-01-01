بريطانيا تعتبر المتوفى متبرعا بأعضائه أوتوماتيكيا ما لم يعترض في حياته

بريطانيا تعتبر"المتوفي" متبرعا بأعضائه أوتوماتيكيا مالم يعترض في حياته
أقرت السلطات البريطانية، تعديلا قانونيا يعتبر"المتوفى"، متبرعا بأعضائه أوتوماتيكيا، ما لم يعترض في حياته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
القرار بحسب مصادر حكومية، يسري اعتبارا من تاريخ اليوم، وينطبق على كل من تجاوزوا 18 عاما، وسيجري اعتبارهم من المتبرعين على نحو تلقائي.
وجرى عرض قانون مماثل في ويلز سنة 2015، فيما يرتقب أن تقوم اسكتلندا بتبني تشريع مماثل في خريف 2020، لكن الأمر ما زال اختياريا في إيرلندا الشمالية.
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