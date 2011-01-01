محاكمة وزواج ومؤتمرات.. الـ"أون لاين" يجتاح العالم في زمن كورونا

تفشي فيروس كورونا المستجد، دفع العديد من سكان العالم، إلى اللجوء لاستخدام المكالمات الفيديو عبر الإنترنت للتواصل مع الآخرين في مختلف أمور الحياة الضرورية، كان إجراء محاكمة عبر تطبيق "زووم".

ونرصد لكم في التقرير التالي، كيف اجتاح الـ"أون لاين" العالم في زمن كورونا؟

إجراء محاكمة في سنغافورة عبر تطبيق "زووم"

لجأ قاض في سنغافورة إلى إصدار حكما بالإعدام شنقا على رجل ماليزي، يُدعى بونيتان جيناسان، عبر منصة زووم للاتصال عن طريق الفيديو، في واحدة من بين قضيتين اثنتين فقط صدرت فيهما أحكام الإعدام عن بعد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

كما تعد تلك القضية الجنائية الأولى، التي يصدر فيها حكم بالإعدام عن بعد في سنغافورة، وذلك بسبب تدبير الرجل صفقة للهيروين عام 2011، حسبما أظهرت وثائق المحكمة.

ووجهت جماعات حقوقية انتقادات لاستخدام اتصالات الفيديو لإصدار أحكام الإعدام، بما في ذلك قضية في نيجيريا هذا الشهر، كما أضاف فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا: "استخدام سنغافورة لعقوبة الإعدام أمر قاس وغير إنساني بطبيعته، واستخدام تكنولوجيا الاتصال عن بعد مثل زووم للحكم على إنسان بالإعدام يزيد الأمر سوءا".

الزواج الـ"أون لاين"

وشهدت مصر العديد من حالات الزواج "الأون لاين" منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تحدث محمد وأميرة، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائي "dmc"، عن تفاصيل زواجهم باستخدام تجربتهم الجديدة، موضحين أنهم استبدلوا الفقرات الإلكترونية بفقرات الفرح، وتطبيق "صراحة" بالدفتر الذي يترك فيه الزوار رسائل للعروسين.

وأثنت العروس أميرة على التجربة وأبدت سعادتها بها، وأنهم طلبوا من زملائهم وأصدقائهم المشاركة بواسطة فيديوهات عن أول مقابلة لهم وتقديم التهاني عبر هذه الفيديوهات.

كما عقد أحمد خليل قرانه على حبيبته التشيكية تيريزا يانيكوڤا، داخل شقة والده بمدينة نصر، دون وجود أقاربهما وأصدقائهما، تنفيذاً للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما تابع الغائبين تفاصيل مراسم الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بابتهاج ملحوظ، مهنئين العروسين بزواجهما.

وحضر ما يقارب الـ11 فرداً عقد القران بالمنزل، من بينهم المأذون ووالد العريس، وعمه وبعض المُقربين، قبل أن يقوم الـ"فيديو كول" بتجميع بقية الأقارب والأصدقاء، فى ظل وجود والدته وشقيقه فى أمريكا، فيما يعيش أهل "تيريزا" بالتشيك.

المؤتمرات الـ"أون لاين"

وفي شهر أبريل الماضي، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للملكية الفكرية، والذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

وعقد المؤتمر عن بعد بواسطة الفيديوكونفرانس (أون لاين) بسبب تفشي فيروس كورونا، تحت عنوان "دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المعلوماتية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في مصر".

خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت المخصص لجائحة كورونا، يوم الجمعة واجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعض الصعوبات الفنية التي أعاقت الاتصال.

وفي الشهر ذاته، كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد نقل من جنيف الكلمة لميركل التي كان تتحدث من برلين، عبر تقنية الفيديو، خلال مؤتمر المنظمة.

وأكدت المستشارة أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، عند اكتشافه يجب أن يصبح "منفعة عامة عالمية" ويجب توزيعه "في جميع أنحاء العالم"، حيث يتم إجراء بحث مكثف في جميع أنحاء العالم، بحسب "روسيا اليوم".

جامعة كامبردج تلجأ للتعليم الـ"أون لاين"

أصبحت جامعة كامبردج البريطانية، الأربعاء، واحدة من أوائل الجامعات على مستوى العالم التي تعلن عن تقديم جميع محاضراتها في العام الدراسي المقبل على الإنترنت، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الجامعة في بيان: "نظرا إلى أن من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوبا، فقد قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال العام الدراسي القادم"، بحسب سكاي نيوز.