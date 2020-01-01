حملة لوقف إعلان "حروق أهل مصر": نتيجته عكسية

10:00 ص | الخميس 21 مايو 2020
صورة من إعلان «أهل مصر»

صورة من إعلان «أهل مصر»

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

الديهي ينتقد إعلان مستشفى أهل مصر للحروق: يعمق للعنف الأسري

الديهي ينتقد إعلان مستشفى أهل مصر للحروق: يعمق للعنف الأسري

القائمون على إعلان مؤسسة أهل مصر: لجأنا للأنيميشن لصعوبة قضية الحروق

القائمون على إعلان مؤسسة أهل مصر: لجأنا للأنيميشن لصعوبة قضية الحروق

"أهل مصر": نُجهز مستشفى لاستقبال مرضى كورونا بطاقة استيعابية 200 سرير

"أهل مصر": نُجهز مستشفى لاستقبال مرضى كورونا بطاقة استيعابية 200 سرير

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بسبب إعلان مستشفى الحروق

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بسبب إعلان مستشفى الحروق

نتيجة عكسية أحدثها إعلان مستشفى «أهل مصر»؛ فبدلاً من تشجيع المشاهدين على التبرع لإنقاذ مصابى الحروق، دفع بعضهم إلى شن حملة إلكترونية لوقف الإعلان بوصفه مرعباً. «الإعلان مؤلم جداً وبيؤذى مشاعرى وأول ما باشوفه بحوّل على قناة تانية، ماقدرش أشوف ولا أسمع القصص المرعبة اللى بيقولوها»، هكذا وصف عاصم عبيد، طبيب بيطرى، مشاهد الإعلان التى لا يتحمل مشاهدتها لثوانٍ، مؤكداً أنها ترهب المشاعر وتدوس على القيم الأسرية.

التأثير نفسه أحدثه الإعلان فى نفس شروق الغندور، موظفة: «كل قصصهم مرعبة خاصة قصة الراجل اللى جه يحدف مراته بطاسة زيت فجات فى بنته، ده بيشجَّع على العنف الأسرى»، مؤكدة أنها تقلب المحطة بمجرد رؤيته.

وأمام هذه الحملة التى تطالب بوقف الإعلان، اعتذرت هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجس أمناء مؤسسة أهل مصر، عن قسوة المناظر التى جاءت فى الإعلان: «إحنا بنعتذر عن قسوة المشاهد بس دى أقل بكتير من اللى بيحصل فى الحقيقة، إحنا حاولنا نقلل من قسوة المناظر بأننا مانجيبش صور حقيقية».

وطالبت «السويدى» المشاهدين بعدم التركيز على السلبيات فقط، والتعديل من نظرتهم للإعلان بصورة إيجابية، وتعليم الأطفال مخاطر الحروق وأهمية تقبل ضحاياها: «أنا مايرضنيش الأطفال تخاف، بس الصح أن الأب والأم يشرحوا لولادهم أن فيه ناس غير سوية بتتصرف تصرفات غلط فى لحظة غضب».

الأكثر قراءة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

كشف باحثون عن أمل جديد في إنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، إذ عثروا على جسم مضاد في جسم مريض متعافي منذ 17 عاما.
اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

استخدم باحثون صينيون تقنيات التعلم الآلي لتحليل عينات الدم للمرضى في ووهان وتحديد المؤشرات الحيوية الثلاثة التي تتنبأ بخطر الوفاة قبل 10 أيام من حدوثها
"متخرجوهاش من البيت".. دراسات تحذر من القطط: كائنات قاتلة

"متخرجوهاش من البيت".. دراسات تحذر من القطط: كائنات قاتلة

توصلت دراسات معمقة إلى أن القطط حيوانات قاتلة يجب الانتباه لها، سواء كانت وحشية أو أليفة، فالقطط الوحشية مشكلة هائلة للحياة البرية، على سبيل المثال، في جميع