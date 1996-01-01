جامعة كامبردج تعلن الدراسة عبر الإنترنت العام المقبل

أصبحت جامعة كامبردج البريطانية، اليوم، واحدة من أوائل الجامعات على مستوى العالم التي تعلن تقديم جميع محاضراتها في العام الدراسي المقبل على الإنترنت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت الجامعة، التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة في مارس الماضي بعد أن فرضت الحكومة البريطانية إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس، إن الخدمة التعليمية ستقدم بشكل افتراضي حتى صيف 2021، مع احتمال تواجد بعض المجموعات الدراسية الصغيرة فعليا.

وقالت الجامعة في بيان: "نظرا لأن من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوبا، فقد قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال العام الدراسي القادم".

وأوضحت الجامعة العريقة، أن القرار يمكن مراجعته بناء على الإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس.

من جانبها، كانت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، قد قالت الأحد الماضي، إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه إسترليني (نحو 112 مليون دولار)، لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.