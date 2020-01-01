مدرس كمياء يبدع في تصميم ماكيت لكمين البرث: اتأثرت بمسلسل الاختيار

أحداث كل يوم مليئة ببطولات في ملحمة جسدها أبطال مسلسل الاختيار يوثق لحظات استشهاد أبطالنا في أرض سيناء الحبيبة، الأمر الذي أثر على خالد العطار، 27 سنة، الذي يعمل مدرسا للكيمياء.

لحظات عمله من خلال الحظر والحجر الصحي لا تستدعي تحركه من المنزل، فخالد يُدرس مادة علمية عبر خاصية اللايف، فاستغل وقت فراغه في ممارسة هوايته المفضلة منذ صغره، وهي تصميم ماكيت، ليأتس هذه المرة محاكيا الشكل الواقعي لكمين البرث، الذي استشهد فيه منسي وزملاؤه من خير جنودنا.

يقول العطار: "من أولى إعدادي وأنا بحب الرسم بس في مرة كنت بتفرج علي فيلم أجنبي black hawk down فكان كله حرب، وإخراجه ممتاز وشدني جدا فحبيت أعمل دبابات وعربيات مدرعة وقربت شكلها لنفس الموجودة في المسلسل وصممتها فعلا من الورق فقط".

تطورت التصميمات مع العطار عند اكتشافه للورق المقوى والطباعة الـ 3d، حيث يرسل أمرا للطابعة تروح تطبع الماكيت على بلاستيك، فبدأ في تصميم مدن كاملة بالورق، وتابع: "ماكيتات البيوت دي سهلة بالنسبالي، بس الناس بتفهمها وتحبها أكتر بس أنا بحب ماكيتات المدرعات والدبابات أكتر لأني عارف أنواعها وبفهم فيهم كويس".

استغرق تصميم الماكيت 12 ساعة من العمل وتكلفته تقريبا 40 جنيها والأدوات المستخدمة عبارة عن ورق مقوى ودبابيس وشمع.

وتابع العطار: "المسلسل أثر فيا جدا وعجبني جدا وإخراجه ممتاز، وقبله حبيت فيلم الممر، وحبيت إني أشارك ولو بجزء بسيط يوثق بطولة شهدائنا، مصمما مكان استشهادهم ليزين بيتي".

واختتم حديثه لـ"الوطن" أن "المسلسل زرع حب الجيش في قلوبنا جميعا بشكل مختلف، جعلنا نتمنى أن نكون جزءا منه".