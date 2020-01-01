تشبه النيزك.. لحظة سقوط كرة لهب على كوكب الأرض (فيديو)

أثار مقطع فيديو، جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصد كرة لهب تتجه بسرعة نحو الأرض، قبل أن تنطفئ أثناء اقتراب وصولها للسطح.

ورصد السكان في سيبيريا الواقعة، بعدما شاهدو ضوءا ساطعا في السماء، رجح البعض أنه نيزك ضخم احترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض، بحسب "سبوتنيك" الروسية.

ومن المرجح، أن تكون أجزاء من النيزك قد سقطت على الأرض، ولكن من الصعب العثور عليها.