علماء يبحثون عن المادة المظلمة داخل كوكب الأرض

07:57 م | الأربعاء 20 مايو 2020
كوكب الأرض

كوكب الأرض

كتب: وكالات

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يعمل فريق من الباحثين على دراسة يمكن أن تؤكد وجود المادة المظلمة داخل كوكب الأرض، بعدما ظن العلماء في الماضي أنها موجودة فقط في الفضاء.

ومنذ فترة كبيرة يعمل الباحثون على إثبات وجود مادة مظلمة عمليا، إلا أنهم لم يتوصلوا لشيء حاسم حتى الآن، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن "actualnews".

وأثبتت الحسابات النظرية أنه توجد مادة مجهولة في الفضاء أطلق الخبراء عليها اسم "المادة المظلمة"، قادرة على جذب الزمان والمكان، وفي ذات الوقت، لا تصدر عنها ضوء ولا موجات راديوية أو أي نوع من الموجات الأخرى، لذا من الصعب جدا اكتشافها.

حاول العلماء تطوير كثير من الأجهزة التي يمكن أن تجعلهم يرصدون المادة المظلمة، ولكن على الرغم من ذلك كانت جميعها غير فعالة.

ويجري العلماء، حاليا، الكثير من الدراسات من أجل إثبات وجود المادة المظلمة داخل كوكب الأرض، إذ يستندون إلى جسيمات تدعى "النيوترينوات" للكشف عن هذه المادة، فهي قادرة على المرور خلال أي مادة بسهولة دون انتهاك هيكلها.

ويمكن لـ"النيوترينوات" تغيير شكلها اعتمادا على نوع المادة، ووفقا للعلماء، فإنهم سيتمكنون من العثور على المادة المظلمة بمساعدة مسرع الجسيمات أو كما يعرف بالمصادم.

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