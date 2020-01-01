هل هناك دعاء مخصص لـ"ختم القرآن" في رمضان؟

3 أيام فقط تفصلنا عن نهاية شهر رمضان، والذي خلاله يحرص المسلمين على قراءة القرآن وعند الانتهاء منه نجد دعاء يحمل عنوان "دعاء ختم القرآن"، والذي يتصدر حاليا قائمة محركات البحث بموقع جوجل.

نص دعاء ختم القرآن

- اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين.

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

- اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وأغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة.

- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

- اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

- اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.

حكم دعاء ختم القرآن

وعن حكم قول دعاء ختم القرآن، قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنه جائز، لافتا إلى أنه لم يرد عن نبينا محمد صل الله عليه وسلم حديث بعينه لـ"ختم القرآن" وما هو موجود من أدعية اجتهادات من الصالحين.

وأكد الأطرش، خلال حديثه مع "الوطن"، أن عند الانتهاء من قراءة القرآن بالوصول لآخر آية قرآنية فعليه البداية من جديد، مشيرا إلى أنه لا يوجد دعاء مخصوص له وإنما ما موجود اجتهادات مستحبة نظرا لأن الدعاء عقب الانتهاء من قراءة كتاب الله يكون مستحب، وعليه أمام الإنسان فرصة للدعاء بما يجول في خاطره وقلبه.

وكان النبى صلى الله عليه وسلم، يجمع أهل بيته بعد نهايته من قراءة القرآن يدعو بالأدعية الجامعة، لكنه لم يرد عنه نصا محددا بالدعاء.

فضل ختم القرآن في رمضان

اختص الله -عز وجل - شهر رمضان، بالعديد من الفضائل، ومنها ختم القرآن فيه.

وقالت دار الإفتاء في تقرير لها: شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، قال تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان"، وقال جل شأنه "إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين"، وقال سبحانه "إنا أنزلناه في ليلة القدر".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه والله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة" متفق عليه، وعن السيدة فاطمة عليها السلام: "أن أباها -صلى الله عليه وآله وسلم- أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين" متفق عليه.

وهذا كله يدل على استحباب قراءة القرآن في رمضان، وختمه مرة وأكثر، والإكثار من تلاوته ليلا ونهارا مع كون القراءة ليلا أفضل وأكثر ثوابا؛ لقوله تعالى"إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا"، وفي الحديث القدسي: "... وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه".