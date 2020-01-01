آخرهم محمد صلاح.. لاعبون لاحقتهم شائعات الإصابة بفيروس كورونا

في الوقت الذي يحصد فيه فيروس كورونا العديد من الأرواح في دول العالم، ضربت الشائعات بعض نجوم الرياضة، بالرغم من توقف النشاط الكروي في معظم الدوريات، وتعرض بعض اللاعبين والمدربين للإصابة بالفيروس، لكن البعض الآخر طالته الشائعات.

وتردد في الساعات الأخيرة أنباء عن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، خاصة بعدما خضع اللاعب المصري هو وعائلته لاختبار الكشف عن الفيروس أمس، دون الإعلان عن نتائج التحليل.

محمد صلاح

الاختبار جاء على خلفية مواجهة ليفربول لفريق بورنموث في مارس الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شارك فيها اللاعب وسجل هدفاً، وبعدها أظهرت الفحوصات أن هناك 4 عينات إيجابية للاعبي بورنموث، مما وضع شكوك حول احتمالية إصابة الملك المصري.

باولو ديبالا

وانتشرت شائعات عن تعرض الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، للإصابة بكورونا بعد أيام من اكتشاف إصابة زميله دانييلي روجاني، إلا أن إدارة النادي نفت أن العينة التي حللت للنجم الأرجنتيني إيجابية.

ورد اللاعب على تلك الشائعات عبر حسابه على موقع "تويتر" "مرحبا بالجميع، أردت أن أؤكد أنني بخير ومعزول كإجراء وقائي".

ماتياس دي ليخت

كما طالت الشائعات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس بسبب زميله روجاني، ولكن أكدت تقارير صحفية أن دي ليخت لا يعاني من أي إصابة بالفيروس وأن ما قيل في هذا الإطار غير صحيح.

ألكسيس سانشيز

ونشرت قناة "CDF" التشيلية تقرير عن تعرض ألكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي للإصابة بالفيروس.

وجاءت تلك الشائعة بعدما عنونت قناة "CDF" التشيلية تقريرها بعبارة "كورونا يضرب سانشيز"، بينما كان مضمون التقرير يتحدث عن الضرر الواقع على نادي إنتر ميلان بسبب الفيروس، وليس سانشيز تحديدا.

لاعبون أصيبوا بكورونا في الدوري الإنجليزي

فيما أكدت تقارير صحفية بريطانية، ثبوت إصابة 6 لاعبين من الدوري الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه بعد المرحلة الأولى من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، تبين إصابة 6 لاعبين من 3 فرق في الدوري الإنجليزي بفيروس كورونا ولكن لم تعلن رابطة الدوري الإنجليزي عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا أو أنديتهم.

يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.