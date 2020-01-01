عن طريق صورة.. صيني يعثر على والديه بعد 32 عاما من اختطافه

عثر صيني على والديه الحقيقيين، بعد مرور 32 عامًا على واقعة اختطافه منهما، وذلك بفضل صورة له أثناء طفولته.

القصة تعود إلى عام 1988، عندما كان ماو ين في الثانية من عمره، وتعرض لعملية خطف خارج فندق في شيان في مقاطعة شانشي، قبل أن يباع في مقاطعة سيتشوان المجاورة لزوجين ليس لديهما أطفال، قاما بتربيته كابن لهما، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ووصلت إلى الشرطة معلومات حول قيام شخص في منطقة معينة من سيتشوان اشترى طفلا في أواخر الثمانينيات، لتتحرك على أساسها، معتمدة على صورة له وهو طفل.

واعتمدت الشرطة على تقنية التعرف على الوجوه، حيث غيرت ملامحه لزيادة عمره، ثم مسح قاعدة البيانات الوطنية والعثور على تطابقات وثيقة.

والتقى الشاب البالغ 34 عامًا، والديه أخيرًا يوم الاثنين الماضي، حيث خرج ماو من باب جانبي إلى غرفة اجتماعات، خلال جلسة لم الشمل وركض إلى ذراعي والدته.

وقالت الأم وهي تمسك بيد ابنها: "لا أريده أن يتركني بعد الآن، لن أسمح له بتركي بعد الآن"، فيما أكد ماو الذي يدير شركة للديكور المنزلي في سيتشوان أنه سينتقل إلى شيان للعيش مع والديه الحقيقيين.