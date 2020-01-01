بوبر وسوهان والكامبور.. أبرز الأكلات الشهيرة في عيد الفطر حول العالم

أيام قليلة ويرحل شهر رمضان الكريم، ليستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم عيد الفطر المبارك بأكلاته المميزة وأجوائه المبهجة.

وبالرغم من ارتباط عيد الفطر بطقوس معينة من أهمها صلاة العيد، إلا أن هذا العام لن يشهد تلك الطقوس بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بعض الدول للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومكافحة انتشاره.

ويعد الكحك واحدا من أهم الأكلات التقليدية التي يتميز بها عيد الفطر، إلا أنه في عدد من الدول هناك أكلات مشهورة تقدم في العيد، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية وموقع "يام" الأمريكي.

جنوب أفريقيا

يعد "بوبر" واحدا من الأطباق المميزة التي يتم تناولها خلال العيد في جنوب أفريقيا.

وبوبر عبارة عن طبق من الشعرية المطهية بالتمر ويضاف إليها الحليب الحلو.

إيران

في إيران تقدم في العيد حلوى تعرف باسم "سوهان عسلي" وهي من الأطباق الشهيرة للغاية هناك وتحتوي على قيمة غذائية عالية بسبب احتوائها على الكثير من المكسرات المختلفة .

وهي عبارة عن نوع من المعجنات يصنع من العسل والسكر والزعفران واللوز وبعض من المكسرات الأخرى، بالإضافة إلى زيت الطهي.

تركيا

يقدم في تركيا المعمول وهو بسكوت عربي شبيه بالخبز المصنوع من التمر والمكسرات مثل الفستق والجوز واللوز ويقدم مع القهوة العربية.

المغرب

تتميز المغرب بطاجن اللحم البقري ويضاف إليه مرق الطهي، وهو من الأكلات المميزة في عيد الفطر.

وهو عبارة خضروات وصلصة تضاف إليها اللحم البقري والدجاج مع الصوص المالح.

الصومال

يعد الكامبور واحدا من أشهر الوجبات الشعبية التي تقدم في عيد الفطر في الصومال نظرا لسهولة صنعه.

والكامبور عبارة عن خبز صومالي يرش عليه السكر في الأعلى، بالإضافة إلى الزبادي.

شمال أفريقيا

تتميز بلدان شمال إفريقيا بشكل عام مثل الجزائر وتونس والمغرب بالطواجن والتي تختلف في مكوناتها ولكن يضاف إليها التوابل المحلية.

ويتم تقديم الطواجن في عيد الفطر، وتحتوي على لحوم وأصناف مختلفة من الخضروات وفقا للرغبة، ثم يتم وضعهم على الكسكسي الذي يتم طهيه بشكل منفصل ليقدم في النهاية طاجن الكسكسي بالخضار واللحم.

أمريكا

يشتهر المسلمون في أمريكا بتناولهم لطبق البطاطا الحلوة في عيد الفطر نظرا لكونه حلو المذاق وسهولة إضافة المكسرات والحليب إليه.

كما يأكلون الديك الرومي الذي يقدم في ليلة رأس السنة، بالإضافة إلى طبق المكرونة بالجبن والفطائر والكحك.

آسيا الوسطى

تتميز بلدان آسيا بشكل عام مثل تركيا بالكباب أو اللحم المطهي المقدم في أسياخ.

ويتم طهي لحم البقر أو لحم الضأن في أسياخ وبجانبه الفطائر المشويية مع الطماطم والمخللات.

الهند وباكستان

بالرغم من كونه وجبة شائعة للغاية، إلا أنه يتم طهيه في عيد الفطر كدلالة على الاحتفال، حيث أن الأرز البسمتي من أفضل الوجبات.

وطبق البرياني عبارة عن أرز بسمتي يحتوي على لحم مخبوز أو مقلي، ويتم تقديمه نصف ناضج.

السنغال

تشتهر السنغال بالأسماك والخضروات مع الأرز وهو الطبق الوطني للدولة والذي يتم تقديمه في الأعياد.

ويعرق الطبق باسم "كيوبو جين" ، وهو عبارة عن الأرز مع السمك والخضروات المطهية ويضاف إليه الصلصة والمرق.