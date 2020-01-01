منها "الجيم والمقاهي".. أماكن تواصل تعليق خدماتها بعد العيد

المقاهي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استمرار إغلاق وتعليق نشاط عدد من المنشآت والأماكن، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بأسبوعين.
وكان مدبولي أعلن منح الحكومة 5 أيام تبدأ منذ يوم الأحد المقبل حتى الخميس، للقطاع الحكومي، كإجازة عيد الفطر المبارك.
وأعلنت الحكومة يوم أمس عن استمرار إغلاق عدد من الأماكن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، كإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
- المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.
- الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
- الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وبينها "الجيم".
- تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وحضانات الأطفال أيا كان نوعها.
- عروض دور السينما والمسارح.
- الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين.
- الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل: خدمات السجل المدني، تصاريح العمل، والجوازات.
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