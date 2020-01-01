هزم ديكابريو.. جونا هيل يحقق لقب أكثر ممثل تلفظ بشتائم في الأفلام

أظهرت دراسة تحليلية جديدة أنه بفضل أدواره في أفلام "Superbad" و"The Wolf of Wall Street"، فإن الممثل الأمريكي جونا هيل هو أكثر ممثل سينمائي يشتم في الأفلام.

وأجرى موقع "Buzz Bingo" تحليلل لأكثر من 3500 نص سينمائي للعثور على أكثر الأفلام التي تضم شتائم وأكثر الممثلين الذين يشتمون ويسبون ويلعنون، بحسب موقع مجلة "variety" الأمريكية.

وفاز هيل بالمركز الأول كأكثر ممثل يشتم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أدائه في دور دوني أزوف، كما يتصدر فيلم "The Wolf of Wall Street" لمارتن سكورسيزي قائمة أكثر الأفلام التي تضم شتائم، بـ 715 كلمة بذيئة.

ويأتي فيلم آدم ساندلر لعام 2019 "Uncut Gems" في المركز الثاني بعدد 646 كلمة بذيئة، أما فيلم سكورسيزي الآخر المثير للجريمة "كازينو" فقد حل ثالثًا بـ 606 شتيمة.

وعبر منشور ساخر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، شكر جونا هيل المخرج مارتن سكورسيزي على منحه هذه الفرصة ودفعه لها.

وفقًا للدراسة، قال هيل 376 كلمة بذيئة طوال حياته المهنية، وبالكاد تغلب على النجم المشارك في فيلم "Wolf of Wall Street" ليوناردو دي كابريو، الذي ألقى 361 كلمة سباب.

وفيما يلي الممثلون العشرة الأكثر قولا للشتائم على الشاشة:

1. جونا هيل (376 كلمة)

2 - ليوناردو ديكابريو (361)

3 - صامويل جاكسون (301)

4 - آدم ساندلر (295)

5- آل باتشينو (255)

6 - دينزل واشنطن (183)

7 - بيلي بوب ثورنتون (145)

8 - سيث روجن (143)

9 - برادلي كوبر (142)

10. داني ماكبرايد (136)