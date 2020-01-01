هزم ديكابريو.. جونا هيل يحقق لقب أكثر ممثل تلفظ بشتائم في الأفلام

03:55 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
جونا هيل

جونا هيل

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

بعد مفاوضات.. جونا هيل يتراجع عن دور الشرير في "The Batman"

بعد مفاوضات.. جونا هيل يتراجع عن دور الشرير في "The Batman"

مارتن سكورسيزي.. كلاكيت وثائقي

مارتن سكورسيزي.. كلاكيت وثائقي

مارتن سكورسيزي يفجر مفاجأة: فكرت في إخراج "Joker" على مدار 4 سنوات

مارتن سكورسيزي يفجر مفاجأة: فكرت في إخراج "Joker" على مدار 4 سنوات

بالصور| ليوناردو ديكابريو يخون حبيبته مع فتاة لاتينية في مدينة

بالصور| ليوناردو ديكابريو يخون حبيبته مع فتاة لاتينية في مدينة "كان"

أظهرت دراسة تحليلية جديدة أنه بفضل أدواره في أفلام "Superbad" و"The Wolf of Wall Street"، فإن الممثل الأمريكي جونا هيل هو أكثر ممثل سينمائي يشتم في الأفلام.

وأجرى موقع "Buzz Bingo" تحليلل لأكثر من 3500 نص سينمائي للعثور على أكثر الأفلام التي تضم شتائم وأكثر الممثلين الذين يشتمون ويسبون ويلعنون، بحسب موقع مجلة "variety" الأمريكية.

وفاز هيل بالمركز الأول كأكثر ممثل يشتم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أدائه في دور دوني أزوف، كما يتصدر فيلم "The Wolf of Wall Street" لمارتن سكورسيزي قائمة أكثر الأفلام التي تضم شتائم، بـ 715 كلمة بذيئة.

ويأتي فيلم آدم ساندلر لعام 2019 "Uncut Gems" في المركز الثاني بعدد 646 كلمة بذيئة، أما فيلم سكورسيزي الآخر المثير للجريمة "كازينو" فقد حل ثالثًا بـ 606 شتيمة.

وعبر منشور ساخر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، شكر جونا هيل المخرج مارتن سكورسيزي على منحه هذه الفرصة ودفعه لها.

وفقًا للدراسة، قال هيل 376 كلمة بذيئة طوال حياته المهنية، وبالكاد تغلب على النجم المشارك في فيلم "Wolf of Wall Street" ليوناردو دي كابريو، الذي ألقى 361 كلمة سباب.

وفيما يلي الممثلون العشرة الأكثر قولا للشتائم على الشاشة:

1. جونا هيل (376 كلمة)

2 - ليوناردو ديكابريو (361)

3 - صامويل جاكسون (301)

4 - آدم ساندلر (295)

5- آل باتشينو (255)

6 - دينزل واشنطن (183)

7 - بيلي بوب ثورنتون (145)

8 - سيث روجن (143)

9 - برادلي كوبر (142)

10. داني ماكبرايد (136)

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن السبات الشمسي وخطورته، موضحًا أن بعض المواطنين يقوموا باستغلال أي شيء على السوشيال ميديا من أجل ت