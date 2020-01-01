"صلوا في رحالكم".. كتاب يوثق فترة "الوباء" بأقلام 5 أطباء

09:32 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
د. مروة نوفل من داخل المستشفى

د. مروة نوفل من داخل المستشفى

كتب: سحر عزازى

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«صلوا فى رحالكم»، فكرة كتاب رقمى راودت عبدالرحمن الدرديرى، طبيب، لتوثيق وباء كورونا بمشاركة 4 أطباء، ليحكوا عن تلك الفترة الضبابية: «التاريخ الاجتماعى هو النسخة الأصدق والمظلومة أكثر من غيرها، لأن المؤرخين يكتبون عن التغيرات فى سياسات البلدان لكن التفاصيل الحياتية اليومية دائماً ما تُنسى فقررت أن يكون الكتاب مجانياً».

5 أطباء مصريين يعملون فى بلدان مختلفة اجتمعوا فى الكتاب ليحكوا تجاربهم مع كورونا، وحسب «الدرديرى»: «لأنه وباء عالمى لا بد أن يكون التدوين عنه عالمياً أيضاً، فأعلنت على صفحتى أننى بصدد الكتابة عن الجائحة وأرغب فى مشاركين من دول مختلفة، واستجاب للدعوة ما يقرب من 10 أطباء، اعتذر بعضهم لظروف عمله وأكمل الطريق معى أربعة، هم مروة نوفل زوجتى، وعمر مكرم، طبيب بالسعودية، أيمن زيادة طبيب بالمملكة المتحدة، ومحمد المغازى طبيب بمصر».

يركز الكتاب على الانطباعات الشخصية والمشاعر التى يعيشها كل من المؤلفين الخمسة، ليس فقط لاختلاف أماكن وجودهم، بل لاختلاف توجهاتهم: «كان الغرض الأساسى ليس تسجيل ما تبثه نشرات الأخبار، فلاحقاً يستطيع أى شخص أن يبحث عن كل هذه الأخبار ويجمعها فى كتاب، لكن ما لن يجده فى الأخبار ما فى صدور الناس من أفكار وهواجس وتفاعلات اجتماعية فرضها الوضع الجديد».

شارك الدكتور محمد المغازى فى تلك التجربة لأول مرة بعد أن قرر كتابة خواطر عن الفترة الحالية التى لن تتكرر: «بالصدفة لقيت د. عبدالرحمن بيطلب ناس تشارك فى التوثيق، شدنى اسم الكتاب وتواصلت معاه»، يتابع الأحداث بحكم عمله كطبيب يترجمها لعبارات توصف حالة الخوف والسخرية أيضاً: «تباين رد الفعل تبعاً لاختلاف المستوى الاجتماعى والثقافى بالإضافة للمواقف اللى بتحصل داخل المستشفيات».

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