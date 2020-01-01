"كورونا" يضرب "نزلاء العباسية" بالاكتئاب.. ودورات لتعريفهم بالوباء

08:25 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
دورات تثقيفية لممرضى العباسية لتوعية المرضى

دورات تثقيفية لممرضى العباسية لتوعية المرضى

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

رئيس لجنة الصحة بالنواب يعتذر بعد حضوره حفل إفطار جماعي بوسط البلد

رئيس لجنة الصحة بالنواب يعتذر بعد حضوره حفل إفطار جماعي بوسط البلد

برلماني يتأسف عن إقامته مائدة إفطار جماعي: بعتذر من هنا لأسوان

برلماني يتأسف عن إقامته مائدة إفطار جماعي: بعتذر من هنا لأسوان

صور.. الشرطة تفض حفل إفطار جماعي لـ25 نائبا برلمانيا بوسط البلد

صور.. الشرطة تفض حفل إفطار جماعي لـ25 نائبا برلمانيا بوسط البلد

صور.. إفطار جماعي لعاملين ببنك في الإسكندرية يثير غضب الجيران

صور.. إفطار جماعي لعاملين ببنك في الإسكندرية يثير غضب الجيران

انقطعت الزيارات وانطفأت أنوار رمضان وألغيت حفلات الإفطار الجماعى داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، مما انعكس سلباً على حالة المرضى الذين ينتظرون هذا الشهر كل عام للاستمتاع بطقوسه واحتفالاته وسهراته، ما دفع إدارة المستشفى إلى تنظيم دورات تثقيفية للممرضين لتوعية المرضى بفيروس كورونا وكيفية التكيف مع الوضع الجديد.

يؤكد فادى صفوت، طبيب بالمستشفى، أن النزلاء حُرموا من مراسم الاحتفال هذا العام وأيضاً التبرعات التى كانت تأتى بكثرة فى هذا الشهر، ومشاركة الزائرين لهم فى حفلات الإفطار الجماعى والفقرات الفنية: «ده خلانا نعمل دورات تثقيفية للتمريض عشان يشرحوا للمرضى طبيعة الوباء بلغتهم اللى تتناسب مع ظروفهم الصحية».

كثير من المرضى انقطعت عنهم الزيارات فتأثروا نفسياً بالوضع الراهن، دون أن يكون لديهم خلفية عن سبب حدوث ذلك، وهو ما جعلهم يهتمون بتعريف المرضى بكل شىء: «كان لازم يفهموا إيه اللى بيحصل وليه بنتصرف معاهم كده ونفهمهم واحدة واحدة إن المرض ده هيزول والحياة هترجع لطبيعتها».

تبنت الأمانة العامة للصحة النفسية تأهيل وتثقيف فرق التمريض فى جميع المستشفيات النفسية للتعامل مع المرضى النفسيين فى تلك الأزمة والرد على جميع تساؤلاتهم بلغة بسيطة يفهمونها بسهولة ولا تؤثر عليهم سلباً: «كتير من المرضى مش عارف إيه اللى بيحصل، حاولنا نفهمهم طرق انتقال العدوى عشان ياخدوا احتياطاتهم ونوصيهم يلتزموا، هنا حوالى 1200 سرير داخل جميع الأقسام تحمل مرضى فى مختلف التخصصات»، لافتاً إلى أن بعض الأقسام علقت زينة رمضان لتعويض النزلاء عن إلغاء الاحتفالات.

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

كشف باحثون عن أمل جديد في إنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، إذ عثروا على جسم مضاد في جسم مريض متعافي منذ 17 عاما.