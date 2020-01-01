فيديو.. شاب يزعم اكتشافه لمدخل قاعدة فضائية في جزيرة منعزلة

ادعى شخص يزعم أنه يعمل صيادا للأجسام الغامضة أنه اكتشف شيء غريب يعتقد أنه يمكن أن يكون "مدخل قاعدة فضائية"، بعدما دقق البحث في مكان غير معروف أو مسكون باستخدام تطبيق الخرائط Google Earth.

يدير سكوت وارينج، المقيم في تايوان، موقعًا إلكترونيًا وقناة على يوتيوب تسمى "ET Data Base"، وفي 13 مايو الجاري، قال إنه اكتشف "قاعدة سرية" غامضة في "جزيرة منعزلة في إندونيسيا"، وقرر إضافة تباين للصورة للمساعدة في معرفة ما يجري بمزيد من التفصيل، بحسب موقع "ladbible" البريطاني.

شرح وارنج الاكتشاف على موقعه على الإنترنت قائلا: "وجدت مدخلاً إلى قاعدة تحت الأرض في جزيرة منعزلة في إندونيسيا، ويمكن رؤية المدخل بسهولة باستخدام خريطة Google Earth، وعندما أضفت تباينًا إلى لقطة شاشة، ظهرت تفاصيل محيرة حقًا".

وتابع "يمكننا أن نقول من النظر إليها أن الكائنات الفضائية الذي استخدمت هذا المدخل كانت تغادر قاعدة تحت الأرض، وذلك لأن الأجزاء الداخلية الأعمق من النفق انهارت وأغلقت، لكن مساحة الأسطح الخارجية لا تزال مفتوحة، وهذا هو المكان المثالي لقاعدة تحت الأرض لأنه في مثل هذه الجزيرة المنعزلة لا يتواجد سوى عدد قليل من الناس".

ونشر وارينج مقطع فيديو لما يدعي أنه بوابة قاعدة فضائية، عبر قناته على يوتيوب، شرح خلاله الخطوات التي اتخذها للعثور على المخدل المزعوم باستخدام Google Earth.

ومن خلال استخدام مسطرة جوجل، يقول وارينج إن "المدخل" يبلغ طوله حوالي 20 مترًا، في حين يبلغ طول المنطقة الأكبر حوله أكثر من 46 مترًا، إذ يؤكد أن "هذا كبير بما يكفي لإدخال الكثير من السفن الغريبة هناك".