يصيبها بنزيف وتورم.. وباء جديد يضرب الأرانب في أمريكا

ظهر في عدد من الولايات الأمريكية، وتحديدا في بعض المناطق الغربية، وباء فيروسيا جديدا يصيب بالأرانب ويقضي عليها، إذ يسبب لها نزيفا قاتلا.

ويعتقد الباحثون أن تأثير الفيروس الجديد ربما يطال 10 أنواع من الأرانب في أمريكا، هذا بخلاف النظم البيئية التي تنتمي إليها، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

جدير بالذكر أن العلماء أكدوا على أن الفيروس الجديد الذي يضرب أرانب أمريكا شديد العدوى، وغير مرتبط بفيروس كورونا المستجد، ولا ينتقل إلى البشر، إذ تقتصر به على الأرانب والأرانب البرية بالإضافة إلى مجموعة من الفصائل القريبة إليها.

وأشار الباحثون إلى أن الفيروس النزفي الجديد قادر على أن يصيب الأرانب نزيفا داخليا وتورما، وغالبا لا تُكتشف إصابتها إلا بعد موتها، بحسب دائرة الأسماك والحياة البرية فى ولاية كاليفورنيا.

ويشدد عالم أمراض البيئة مات جومبر على أن "هناك وجه شبه بين مرض الأرانب النزفي وفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كليهما انتشر من فصيلة حية إلى أخرى".

ويتابع جومبر "الفيروس التاجي الجديد، يرجح انتقاله من الخفافيش إلى البشر، وفي المرض النزفي، من الأرانب المحلية إلى الأرانب البرية"، مشيرا إلى أن علماء البيئة ليسوا متأكدين مما إذا كان المرض سيسبب تفشيا مكثفا في مناطق محلية، أو وفيات واسعة النطاق للأرانب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.