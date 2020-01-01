مرتبطة بسفر "حزقيال".. اكتشاف نصوص سرية في مخطوطات البحر الميت

01:33 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
مخطوطات البحر الميت

مخطوطات البحر الميت

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

إسرائيل تعيد للأردن آخر أراضيه جنوب البحر الميت

إسرائيل تعيد للأردن آخر أراضيه جنوب البحر الميت

الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية سلمية شمال البحر الميت

الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية سلمية شمال البحر الميت

الملوحة.. سبب تسمية البحر الميت بهذا الاسم

الملوحة.. سبب تسمية البحر الميت بهذا الاسم

البحر الميت يبلغ أدنى مستوى انخفاض في التاريخ.. والسبب إسرائيل

البحر الميت يبلغ أدنى مستوى انخفاض في التاريخ.. والسبب إسرائيل

نجحت مجموعة من العلماء البريطانيون في التوصل إلى سر مخطوطات البحر الميت، فبعدما كان من المعتقد أنها فارغة، وجدت نتائج دراسة جديدة أنها تحتوي على نص سري.

وجد علماء الآثار هذه المخطوطات القيدية منذ منتصف القرن الماضي، وبعدها جرى نقلها إلى مستودع جامعة "مانشستر" البريطانية، حيث تم الاحتفاظ بها هناك نحو 7 عقود، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

في السابق، ظن العلماء أن المخطوطات لا تضم أي نصوص، ولكن اكتشف موظف في الجامعة الجامعة البريطانية وجود حرف واحد كان هو المفتاح للبحث عن نص داخل المخطوطات.

وبعد البحث والدراسة، توصل العلماء إلى أن المخطوطات القديمة، التي يصل عددها إلى 4، تضم نصوص سرية واضحة جدا مكتوبة بحبر الفحم بالعبرية أو الآرامية، تلك النصوص لها علاقة بسفر "حزقيال" (أحد أسفار العهد القديم).

جدير بالذكر أن العماء وجدوا مخطوطات البحر الميت في تجاويف كهوف صحراء يهود ومسعد عام 1947، وبعد 3 سنوات تم تقديمها إلى الباحث رونالد ريد، الذي أعلن بعد ذلك عدم وجود قيمة تاريخية لهذه الوثائق بسبب عدم احتوائها على أية نصوص ومعلومات.

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن السبات الشمسي وخطورته، موضحًا أن بعض المواطنين يقوموا باستغلال أي شيء على السوشيال ميديا من أجل ت