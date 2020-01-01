مرتبطة بسفر "حزقيال".. اكتشاف نصوص سرية في مخطوطات البحر الميت

نجحت مجموعة من العلماء البريطانيون في التوصل إلى سر مخطوطات البحر الميت، فبعدما كان من المعتقد أنها فارغة، وجدت نتائج دراسة جديدة أنها تحتوي على نص سري.

وجد علماء الآثار هذه المخطوطات القيدية منذ منتصف القرن الماضي، وبعدها جرى نقلها إلى مستودع جامعة "مانشستر" البريطانية، حيث تم الاحتفاظ بها هناك نحو 7 عقود، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

في السابق، ظن العلماء أن المخطوطات لا تضم أي نصوص، ولكن اكتشف موظف في الجامعة الجامعة البريطانية وجود حرف واحد كان هو المفتاح للبحث عن نص داخل المخطوطات.

وبعد البحث والدراسة، توصل العلماء إلى أن المخطوطات القديمة، التي يصل عددها إلى 4، تضم نصوص سرية واضحة جدا مكتوبة بحبر الفحم بالعبرية أو الآرامية، تلك النصوص لها علاقة بسفر "حزقيال" (أحد أسفار العهد القديم).

جدير بالذكر أن العماء وجدوا مخطوطات البحر الميت في تجاويف كهوف صحراء يهود ومسعد عام 1947، وبعد 3 سنوات تم تقديمها إلى الباحث رونالد ريد، الذي أعلن بعد ذلك عدم وجود قيمة تاريخية لهذه الوثائق بسبب عدم احتوائها على أية نصوص ومعلومات.