باحثون يتوصلون لحل نهائي لمشكلة الصلع

08:49 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
باحثون يتوصلون لحل نهائي لمشكلة الصلع

باحثون يتوصلون لحل نهائي لمشكلة الصلع

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

طرق بسيطة لإعادة نمو الشعر ومنع الصلع

طرق بسيطة لإعادة نمو الشعر ومنع الصلع

انتبه.. تلوث الهواء يؤدي إلى الصلع عند الرجال

انتبه.. تلوث الهواء يؤدي إلى الصلع عند الرجال

يقي من السرطان ويكافح الصلع والتسوس.. 10 فوائد لـ البلح

يقي من السرطان ويكافح الصلع والتسوس.. 10 فوائد لـ البلح

أصل مشكلة الصلع وتصرف المصريين القدماء فيه بـ"فرس النهر"

أصل مشكلة الصلع وتصرف المصريين القدماء فيه بـ"فرس النهر"

كشفت دراسة حديثة عن علاج جديد لمشكلة الصلع والتي يعاني منها الرجال بنسبة أكبر من النساء.

وقال الباحثون بجامعة بوسان الوطنية بكوريا الجنوبية، إن علاج الصلع يكمن في الخلايا الجذعية التي تأتي من النخاع العظمي، ويمكن استخراج هذه الخلايا الجذعية من دهون يطلق عليها اسم (ADSCS)، وهي خلايا مهمة لإصلاح الأنسجة الهيكلية، مثل الغضروف والعظام، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلات عن صحيفة "مترو" البريطانية.

وقام فريق من أطباء مستشفى جامعة بوسان باختبار مدى نجاح هذا الحل على فروات رؤوس 38 شخصا يعانون من الصلع على مدى 16 أسبوعا.

وأظهرت نتائج الاختبارات بعد 8 أسابيع فقط من العلاج بالخلايا الجذعية، زيادة في نمو الشعر.

ويعتبر الصلع الوراثي الشكل الأكثر شيوعا لتساقط الشعر لدى الملايين، ويصيب 50 في المئة من الرجال و45 في المئة من النساء في العالم.

وكشفت الدراسة أن العلاج بالخلايا الجذعية كان فعالا لدى الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل خاص، مشيرة إلى أن المشاركين في الدراسة لم يتلقوا أي علاج آخر للعناية بالشعر قد يؤثر على الاختبار.

وأظهر التصوير الضوئي في الأسبوع الثامن من التجربة زيادة أكبر في الشعر، وظل الشعر ينمو حتى الأسبوع السادس عشر بنسبة تزيد 28 بالمئة عما كان عليه الوضع سابقا.

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة