باحثون يتوصلون لحل نهائي لمشكلة الصلع

كشفت دراسة حديثة عن علاج جديد لمشكلة الصلع والتي يعاني منها الرجال بنسبة أكبر من النساء.

وقال الباحثون بجامعة بوسان الوطنية بكوريا الجنوبية، إن علاج الصلع يكمن في الخلايا الجذعية التي تأتي من النخاع العظمي، ويمكن استخراج هذه الخلايا الجذعية من دهون يطلق عليها اسم (ADSCS)، وهي خلايا مهمة لإصلاح الأنسجة الهيكلية، مثل الغضروف والعظام، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلات عن صحيفة "مترو" البريطانية.

وقام فريق من أطباء مستشفى جامعة بوسان باختبار مدى نجاح هذا الحل على فروات رؤوس 38 شخصا يعانون من الصلع على مدى 16 أسبوعا.

وأظهرت نتائج الاختبارات بعد 8 أسابيع فقط من العلاج بالخلايا الجذعية، زيادة في نمو الشعر.

ويعتبر الصلع الوراثي الشكل الأكثر شيوعا لتساقط الشعر لدى الملايين، ويصيب 50 في المئة من الرجال و45 في المئة من النساء في العالم.

وكشفت الدراسة أن العلاج بالخلايا الجذعية كان فعالا لدى الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل خاص، مشيرة إلى أن المشاركين في الدراسة لم يتلقوا أي علاج آخر للعناية بالشعر قد يؤثر على الاختبار.

وأظهر التصوير الضوئي في الأسبوع الثامن من التجربة زيادة أكبر في الشعر، وظل الشعر ينمو حتى الأسبوع السادس عشر بنسبة تزيد 28 بالمئة عما كان عليه الوضع سابقا.