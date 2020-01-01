ليلة الـ27 من رمضان هي الأقرب ... موعد ليلة القدر وفضلها

أيام قليلة تفصل أمة المسلمين عن نهاية شهر رمضان الكريم، والذي هو شهر البركة والمغفرة واستجابة الدعوات والصيام عن الدنيا والفوز بالأخرة للصالحين.

ومن الليالي المباركة في الشهر الكريم ليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر، كما أن الدعوات تستجاب فيها وقد تكون في أي ليلة في الليالي الوترية فيي العشر الآواخر من رمضان، ويرجح الكثيرون أنها ليلة السابع والعشرون من رمضان.

وردا على هذا الاعتقاد، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر في حديثه لـ"الوطن"، إن جمهور العلماء والفقهاء يرجحون أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان ولكن لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خص ليلة بعينها لتكون ليلة القدر.

متى تبدأ ليلة القدر ؟

وليلة القدر تبدأ منذ المغرب حتى طلوع الفجر، هي ليلة الشرف والرفعة، فهي ليلة ذات قدر نزلت على رسول ذي قدر وأمة ذات قدر، كما أنها ليلة الأمان والسلام ، وفقا لقول الله سبحانه وتعالى " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)".

وعن ابن مسعود رضى الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم "ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر أي 82 عام ، فعجب المسلمون من ذلك، فنزلت آية إنا أنزلناه، خير من ألف شهر، في الليلة التي لبس فيها الرجل سلاحه في سبيل الله".

فضل ليلة القدر

وأوضح "الأطرش" أن قيام ليلة القدر يعادل عبادة 83 عام وأربعة أشهر، وهي اللية التي نزل فيها القرآن الكريم جملة واحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "تحرَّوْا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان"، كما أنه من يقم الحول كله يصب ليلة القدر التي تغفر فيها الذنوب ويستجاب فيها الدعاء.

وأشار الرئيس السابق للجنة الفتوى، أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد ليلة معينة ، حتى يجتهد الناس في العبادة ولا يتكسالوا ، فأخفاها الله كما أخفى الصلاة الوسطى وساعة الاستجابة في يوم الجمعة.

علامات ليلة القدر

أن الشمس تخرج صبيحتها بيضاء لا شعاع لها وذلك لأن الملائكة تمتليء بها الأرض لمصافحة الراكعين والساجدين وحينما يأذن الله لجبريل أن يبسط جناحه ليصعد الملائكة فقالوا أن هذا هو الذي يجعل الشمس لا شعاع لها وأن السماء تمطر ليلتها، حيث ان النبي حين رآها كان وجهه مغطى بالوحل لأن مسجد النبي كان مبني بالجريد.

ومن علامات مصافحة الملائكة أن يشعر الشخص بقشعريرة في جلده.

دعاء ليلة القدر

عن عائشة رضي الله عنها "قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي".