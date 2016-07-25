العثور على بقايا آخر الديناصورات الآكلة للحوم

ديناصور
بعد كثير من البحث والتنقيب، أعلن علماء حفريات من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، العثور على بقايا ديناصور مفترس "ميجارابتور"، وهو آخر الديناصورات الآكلة للحوم التي سكنت كوكب الأرض.
توصل العلماء عقب دراسة الحفرية التي يبلغ طولها 10 أمتار، إلى أن البقايا تخص ديناصور مفترس من نهاية "عصر الديناصورات"، وفقا لـ"رويترز".
MESO-MEGARAPTORS#haiku #newspecies #Sciencepoetry #Sciencepoem #dinosauř #Dinosaurios #FossilFriday #fossil #Raptor pic.twitter.com/v6hf0VvgzO— James Ph. Kotsybar (@JamesPhKotsybar) July 25, 2016
MESO-MEGARAPTORS#haiku #newspecies #Sciencepoetry #Sciencepoem #dinosauř #Dinosaurios #FossilFriday #fossil #Raptor pic.twitter.com/v6hf0VvgzO
وقال عالم الحفريات المسؤول عن المشروع فرناندو نوباث، إن هذه اللحظة وقعت منذ 65 مليون سنة، عندما انقرضت الديناصورات، وهذا الميجارابتور، الذي يجب علينا الآن، دراسته، سيكون واحدا من أحدث ممثلي هذه المجموعة.
Fossil of one of the last megaraptors on the planet found in Argentina https://t.co/tomNhb1ZLz pic.twitter.com/gG7lrB1gVm— Reuters (@Reuters) May 19, 2020
Fossil of one of the last megaraptors on the planet found in Argentina https://t.co/tomNhb1ZLz pic.twitter.com/gG7lrB1gVm
وتابع: "هذا النوع من الديناصورات كان سريعا وله ذيل طويل يسمح له بالحفاظ على توازنه، كما امتلك بنية عضلية وأرجل ممدودة، كما يتميز بامتلاكه ذراعين طويلتين، بهما إبهام ينتهي بمخلب طوله نحو 40 سنتيمترا.
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