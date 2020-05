العثور على بقايا آخر الديناصورات الآكلة للحوم

بعد كثير من البحث والتنقيب، أعلن علماء حفريات من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، العثور على بقايا ديناصور مفترس "ميجارابتور"، وهو آخر الديناصورات الآكلة للحوم التي سكنت كوكب الأرض.

توصل العلماء عقب دراسة الحفرية التي يبلغ طولها 10 أمتار، إلى أن البقايا تخص ديناصور مفترس من نهاية "عصر الديناصورات"، وفقا لـ"رويترز".

وقال عالم الحفريات المسؤول عن المشروع فرناندو نوباث، إن هذه اللحظة وقعت منذ 65 مليون سنة، عندما انقرضت الديناصورات، وهذا الميجارابتور، الذي يجب علينا الآن، دراسته، سيكون واحدا من أحدث ممثلي هذه المجموعة.

Fossil of one of the last megaraptors on the planet found in Argentina https://t.co/tomNhb1ZLz pic.twitter.com/gG7lrB1gVm