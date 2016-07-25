العثور على بقايا آخر الديناصورات الآكلة للحوم

12:59 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
ديناصور

ديناصور

كتب: وكالات

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بعد كثير من البحث والتنقيب، أعلن علماء حفريات من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، العثور على بقايا ديناصور مفترس "ميجارابتور"، وهو آخر الديناصورات الآكلة للحوم التي سكنت كوكب الأرض.

ديناصور آكل للحوم

 توصل العلماء عقب دراسة الحفرية التي يبلغ طولها 10 أمتار، إلى أن البقايا تخص ديناصور مفترس من نهاية "عصر الديناصورات"، وفقا لـ"رويترز".

وقال عالم الحفريات المسؤول عن المشروع فرناندو نوباث، إن هذه اللحظة وقعت منذ 65 مليون سنة، عندما انقرضت الديناصورات، وهذا الميجارابتور، الذي يجب علينا الآن، دراسته، سيكون واحدا من أحدث ممثلي هذه المجموعة.

وتابع: "هذا النوع من الديناصورات كان سريعا وله ذيل طويل يسمح له بالحفاظ على توازنه، كما امتلك بنية عضلية وأرجل ممدودة، كما يتميز بامتلاكه ذراعين طويلتين، بهما إبهام ينتهي بمخلب طوله نحو 40 سنتيمترا.

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