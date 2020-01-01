رحل خلاله.. ماذا قال رجل الأعمال السعودي صالح كامل عن شهر رمضان؟

01:53 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
صالح كامل

صالح كامل

كتب: منة الصياد

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بعد تاريخ طويل في خدمة مجال الإعلامي العربي، رحل عن دنيانا ليلة أمس، رجل الأعمال السعودي صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لها.

ويعد الشيخ صالح كامل، واحدا من كبار رجال الأعمال الذين اهتموا بمجال الاستثمار في الإعلام بالوطن العربي، ففي عام 1993 من القرن الماضي، أسس أول شبكة قنوات متخصصة في الوطن العربي "راديو وتلفزيون العرب art".

وبحسب ما قال الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "رجل الأعمال لقى وفاته المنية وهو يصلي التراويح مع أبناءه واسكنه فسيح جناته وإن لله وإنا إليه راجعون".

الشهر الفضيل الذي رحل خلاله رجل الأعمال صالح كامل، يعد من أقرب وأحب شهور العام إليه، وهو ما كشفه خلال أحد لقاءاته التليفزيونية السعودية.

وقال صالح خلال اللقاء: "رمضان شهر عبادة، لكنه أصبح شهر مسلسلات، فالصوم نوع من العلاج، ونحن نصوم طاعة لله، فكثير من أنظمة الرجيم حاليًا مبنية على الصوم، من خلال العيش على السوائل أو الجوع لعدة أيام".

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