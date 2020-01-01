اليونان تخطط لإنشاء ممشى أثينا العظيم.. طوله 7 كيلومترات وهدفه "السحر"

11:13 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
المناطق التاريخية في اليونان

المناطق التاريخية في اليونان

كتب: أ ش أ

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أعلنت السلطات اليونانية خطة لإنشاء منطقة للمشاة في العاصمة أثينا، تمتد نحو 7 كيلومترات، ما يسمح للناس بالسير عبر كنوزها الأثرية، مع مشروع يسمى "ممشى أثينا العظيم".

وجرت الموافقة على المشروع من قبل حكومة المدينة، وسيتم الانتهاء منه بحلول 2022، مع نظام معقد لتحويل المناطق المفتوحة حاليًا لحركة المرور إلى مناطق للمشاة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل الأولي في يونيو المقبل في المدينة التي تتميز بواحدة من حركات المرور الأكثر فوضوية في أوروبا. وقال عمدة أثينا كوستاس باكويانيس -أصغر عمدة في تاريخ العاصمة اليونانية- إنّ العديد من المدن في هذه الفترة اتخذت إجراءات لمواجهة وباء كورونا، "من لندن إلى برلين إلى بوجوتا".

وقال باكويانيس: "نريد جميعًا المزيد من الأماكن العامة للحفاظ على التباعد الاجتماعي وإعطاء الأولوية لأولئك الذين يمشون وركوب الدراجات ووسائل النقل الجديدة لحماية الصحة العامة والبيئة، وعدم السماح للغزو بالشوارع مرة أخرى بواسطة السيارات".

وذكرت الصحافة اليونانية أنّ "المسيرة الكبرى في أثينا" تقوم على خطة التنقل الحضري التي وضعتها جامعة أثينا، وتتوقع تحويل منطقة بلاكا المركزية وبعض الشوارع الأخرى في وسط المدينة إلى مناطق للمشاة خالية من السيارات.

ويعد الهدف النهائي هو خلق واحدة من أكثر المسيرات الحضرية سحرًا في أوروبا، لكل من الأثينيين والسياح الذين سيعودون لملء العاصمة بعد انتهاء الوباء.

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