ضيوف حفل زفاف يفرون من شرطة مكافحة كورونا

ألقت السلطات النيجيرية القبض على قس في مدينة كالابار بجنوب نيجيريا، لخرقه قواعد الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، بإجراء حفل زفاف في كنيسته.

واعتقل القس من قبل أعضاء فرقة العمل ضد كورونا بولاية كروس ريفر، الذين كانوا في دورية، واشتبهوا بعد رؤية عدد غير معتاد من المركبات المتوقفة أمام الكنيسة، حيث حاول الضيوف أن يلوذوا بالفرار أثناء المداهمة.

وقال بوتريت بيترسون قائد فريق الدوريات: "كنا نقوم بدوريات لمعرفة مستوى الامتثال، عندما لاحظنا سيارات متوقفة، وكان لي أن أتساءل من أين أتت السيارات".

وأضاف أنّه عندما دخل فريقه الكنيسة، وجدوا أكثر من 300 شخص تجمعوا في انتهاك للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية في الولاية. وتعد الولاية واحدة من اثنتين فقط في نيجيريا لم تسجل أي حالة من حالات الإصابة بفيروسات كورونا، وحظرت السلطات التجمعات العامة لأكثر من 5 أشخاص، وكانت الولاية أيضًا واحدة من أوائل الولايات في نيجيريا التي جعلت أقنعة الوجه إلزامية في الأماكن العامة.