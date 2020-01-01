البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

04:45 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
الشمس .. صورة أرشيفية

الشمس .. صورة أرشيفية

كتب: محمود البدوي

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تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن السبات الشمسي وخطورته، موضحًا أن بعض المواطنين يقومون باستغلال أي شيء على السوشيال ميديا من أجل ترويج الشائعات، فالسبات الشمسي يُعد مصطلح مدلوله أن هناك فترة هدوء للنشاط الشمسي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "القاضي"، أننا نبعد عن الشمس 150 مليون كيلو متر، وهناك دورة للنشاط الشمسي متوسط تلك الدورة حوالي 11 عامًا، وفي نهاية 2019 بدأنا في الدورة الـ 25 للنشاط الشمسي، مستطردًا: "دورة شمسية يعني يكون فيه عدد من الانفجارات أو البقع الشمسية على سطح الشمس اللي هي بتمد الكون كله بدرجات الحرارة والطاقة، ودي ناتجه عن الانفجارات الهيدروجينية".

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن الطاقة الشمسية التي تمد الأرض بالشمس، ناتجة عن الانفجارات الموجودة على سطح الشمس: "فيه عدد من المكونات والانشطة الشمسية ، فيه حاجة اسمها رياح شمسية، فيه انفجارات شمسية و فيه بقع شمسية"، موضحًا أنه بداية كل دورة شمسية التي متوسطها 11 سنة يكون فيه فترة من الهدوء الشمسي، "مش بيكون فيه عدد كبير من الانفجارات الشمسية".

وتابع: "دي مش مرتبطة بفيروس كورونا زي ما السوشيال ميديا ما بيقول، أكتر فترة كان فيها هدوء الشمسي كانت الستينات ومشوفناش عصر جليدي ولا أي حاجة".

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