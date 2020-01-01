صور.. حقيقة ظهور دلافين على شواطئ دهب

02:43 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
الدولفين

الدولفين

كتب: حماده الشوادفي

أخبار متعلقة

محافظ جنوب سيناء يوزع كعك العيد والعيدية على 45 عاملا

محافظ جنوب سيناء يوزع كعك العيد والعيدية على 45 عاملا

خطة جنوب سيناء لمواجهة فيروس كورونا في عيد الفطر

خطة جنوب سيناء لمواجهة فيروس كورونا في عيد الفطر

من أسرة واحدة.. مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب سيارة بدولي جنوب سيناء

من أسرة واحدة.. مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب سيارة بدولي جنوب سيناء

نقل تبعية طريق (الطور - شرم الشيخ) إلى جنوب سيناء

نقل تبعية طريق (الطور - شرم الشيخ) إلى جنوب سيناء

نشر مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يرصد فيه ظهور اثنين من الدلافين أثناء خروجهم علي أحد الشواطئ لمطاردة فريسة "سمكة"، ونشر عدد من أهالي مدينة دهب المقطع عبر صفحاتهم الشخصية، وادعى البعض أن هذا المقطع مصور في منطقة اللاجونة بمدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حيث تشتهر دهب الساحرة بظهور الدلافين في عدة مناطق.

عمر الشامي صاحب مركز غطس بمدينة دهب قال إن هذا المقطع متداول على أنه في شواطئ دهب، يعود إلى أحد الشواطئ الموجودة خارج مصر، وأكد أن المقطع منشور علي موقع التواصل الاجتماعي لصفحة ناطقة باللغة الروسية في شهر فبراير الماضي.

وأوضح الشامي لـ"الوطن" أن مدينة دهب تعد مرحلة عبور الدلافين حيث تتجه من نويبع إلى شرم الشيخ والعكس.

وتابع الشامي أن الدلافين ليس لها بيوت في دهب فهي لا تستقر في مياه دهب وتعتبر المدينة معبر لها في رحلة السفر، موضحا أن بيوت الدلافين موجودة في شرم الشيخ ومرسي علم والغردقة.

الشيخ سالم موسي صاحب مركز غطس بدهب قال إن سياح دهب والصيادين وأهالي المدينة اعتادوا مشاهدة الدلافين أثناء الغطس أو رحلات الصيد، موضحا أن الدلافين تظهر في شكل أسراب والجميع يحافظ عليها ونطلق عليه اسم "أبو سلامة" وظهوره في البحر الصياد يعد بشرة خير، وأكد أن الجميع يحرص على سلامة الدلافين.

 

الأكثر قراءة

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تحذيرات كثيرة انطلقت خلال اليومين الماضيين بشأن دخول الشمس في مرحلة سبات، ما يعني أن نشاطها سيكون في الحد الأدنى له ما ينذر بعصر جليدي جديد.
لا علاج ولا انتهاء.. الصحة العالمية تحطم الآمال حول زوال كورونا

لا علاج ولا انتهاء.. الصحة العالمية تحطم الآمال حول زوال كورونا

منظمة الصحة العالمية تنفي الأخبار السارة التي يبثها بعض الأطباء حول انتهاء فيروس كورونا، حيث نفت قضاء درجة الحرارة على الفيروس