صور.. حقيقة ظهور دلافين على شواطئ دهب

نشر مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يرصد فيه ظهور اثنين من الدلافين أثناء خروجهم علي أحد الشواطئ لمطاردة فريسة "سمكة"، ونشر عدد من أهالي مدينة دهب المقطع عبر صفحاتهم الشخصية، وادعى البعض أن هذا المقطع مصور في منطقة اللاجونة بمدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حيث تشتهر دهب الساحرة بظهور الدلافين في عدة مناطق.

عمر الشامي صاحب مركز غطس بمدينة دهب قال إن هذا المقطع متداول على أنه في شواطئ دهب، يعود إلى أحد الشواطئ الموجودة خارج مصر، وأكد أن المقطع منشور علي موقع التواصل الاجتماعي لصفحة ناطقة باللغة الروسية في شهر فبراير الماضي.

وأوضح الشامي لـ"الوطن" أن مدينة دهب تعد مرحلة عبور الدلافين حيث تتجه من نويبع إلى شرم الشيخ والعكس.

وتابع الشامي أن الدلافين ليس لها بيوت في دهب فهي لا تستقر في مياه دهب وتعتبر المدينة معبر لها في رحلة السفر، موضحا أن بيوت الدلافين موجودة في شرم الشيخ ومرسي علم والغردقة.

الشيخ سالم موسي صاحب مركز غطس بدهب قال إن سياح دهب والصيادين وأهالي المدينة اعتادوا مشاهدة الدلافين أثناء الغطس أو رحلات الصيد، موضحا أن الدلافين تظهر في شكل أسراب والجميع يحافظ عليها ونطلق عليه اسم "أبو سلامة" وظهوره في البحر الصياد يعد بشرة خير، وأكد أن الجميع يحرص على سلامة الدلافين.