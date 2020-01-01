ناسا تنشر صورا غريبة لسطح المريخ

التقط فريق من العلماء مجموعة من الصور المدهشة تظهر مناظر طبيعية غريبة على سطح المريخ، بواسطة مسبار وكالة ناسا الأمريكية الذي يدور حول الكوكب الأحمر.

وتظهر إحدى الصور التي التقطها مسبار ناسا صخورا رسوبية متتالية مذهلة لونها برتقالي وأزرق، في منطقة تسمى Meridiani Planum، موجودة بالقرب من خط الاستواء المريخي، بحسب موقع "روسيا اليوم".

كما توضح خريطة حرارية طبوغرافية لسطح المريخ كثير من التلال والفوهات التي تتواجد عبر المناظر الطبيعية القاحلة، كما تظهر مركبة فضائية تابعو لناسا قيمتها ملياري دولار اسمها Curiosity، عبر إحدى الصور، وهي تتدحرج عبر تربة المريخ في إحدى مهامها.

مسبار استطلاع المريخ المداري (MRO) التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، والذي يدور حول الكوكب الأحمر منذ عام 14 عاما، وويعمل على مساعدة وكالة الفضاء الأمريكية على اكتشاف مواقع هبوط مستقبلية لمهمات المريخ، هو الذي التقط الصور المدهشة للمريخ.

وكلفت ناسا المسبار الفضائي بمهمة إرسال صور تفصيلية لسطح المريخ لمساعدة العلماء على دراسة الجيولوجيا والمناخ، وأنجز مهمته من خلال استخدام أقوى كاميرا أُرسلت إلى كوكب آخر (HiRISE).

جدير بالذكر أن فريق في جامعة أريزونا الأمريكية، حيث يساعد العلماء في الحفاظ على عمليات HiRISE، ينشر الصور الملتقطة بالكاميرا عبر الإنترنت بانتظام.