"متخرجوهاش من البيت".. دراسات تحذر من القطط: كائنات قاتلة

توصلت دراسات معمقة إلى أن القطط حيوانات قاتلة يجب الانتباه لها، سواء كانت وحشية أو أليفة، فالقطط الوحشية مشكلة هائلة للحياة البرية، على سبيل المثال، في جميع أنحاء أستراليا تقتل القطط الوحشية بشكل جماعي أكثر من 3 مليارات حيوان سنويًا.

ولعبت القطط الوحشية دورًا رائدًا في معظم حالات الانقراض للثدييات البالغ عددها 34 في أستراليا منذ عام 1788، وهي سبب كبير في انخفاض أعداد ما لا يقل عن 123 من الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، بحسب موقع "sciencealert" المتخصص في الأخبار العلمية.

ولا يتعلق الأمر بالقطط الوحشية فقط، لأن الأنواع الأليفة أيضا تسبب الخراب، إذ يجمع التحليل الجديد نتائج 66 دراسة مختلفة عن القطط الأليفة لقياس تأثير تعداد القطط الأسترالية على الحياة البرية في البلاد، وكانت النتائج مذهلة، ففي المتوسط​​، تقتل كل قطة أليف متجولة 186 نوعا من بين زواحف وطيور وثدييات سنويًا، معظمهم من أستراليا، وفي المجمل، فإن ما بين 4440 و8100 حيوان في كل كيلومتر مربع سنويًا في المنطقة التي تسكنها قطط مهدد.

إذا كنت تمتلك قطة وتريد حماية الحياة البرية، فيجب عليك الاحتفاظ بها في الداخل، لأن القطط الأليفة البالغ عددها 2.7 مليون قط، والتي تعادل 71 % من جميع القطط، قادرة على التجول والصيد.

علاوة على ذلك، قد تخرج قطتك الأليفة دون علمك، ووجدت دراسة في أديلايد أن من بين 177 قططًا يعتقد أصحابها أنها كانت في الداخل ليلًا، تسلل 69 قططًا (39 %) منهم لمغامرات ليلية، ويعتقد العديد من الملاك أن حيواناتهم لا تصطاد لأنهم لم يصادفوا أبدًا أدلة على قتل الحيوانات.

لكن الدراسات التي استخدمت أطواق تتبع مقاطع الفيديو أو تحليل scat (فحص ما يوجد في براز القط) أثبتت أن العديد من قطط الحيوانات الأليفة تقتل الحيوانات دون إعادتها إلى المنزل، وفي المتوسط​​، تجلب القطط الأليفة 15٪ فقط من فريستها.

بشكل جماعي، تقتل القطط الأليفة المتجولة 390 مليون حيوان سنويًا في أستراليا، وقد يدفع هذا العدد الضخم بعض مالكي الحيوانات الأليفة إلى الاعتقاد بأن مساهمة قطتهم لن تحدث فرقًا كبيرًا، ومع ذلك، وجدت الدراسات أنه حتى القطط الأليفة الفردية تسببت في خسائر بعض أنواع الحيوانات المحلية في منطقتها.

وفي المتوسط​​، تقتل كل قطة فردية في الأدغال 748 من الزواحف والطيور والثدييات سنويًا، وهذا 4 أضعاف حصيلة القطط الأليفة، لكن كل من القطط الوحشية والأليفة تتجولان في مناطق مختلفة عن بعضهم البعض، إذ تقتصر القطط الأليفة على المدن والبلدات.

تتكون الحيوانات الـ 186 التي تقتلها كل قطة في المتوسط ​​من 110 حيوانًا أصليًا (40 زواحف و38 طائرًا و32 ثديًا).

ماذا يمكن أن يفعل أصحاب الحيوانات الأليفة؟

الطريقة الوحيدة لمنعها من قتل الحياة البرية هي الحفاظ على قطتك محصورة بشكل آمن لمدة 24 ساعة في اليوم، ولا تصدق أن اتباع نظام غذائي جيد أو إطعام القط المزيد من اللحوم سيمنع الصيد، لأنه حتى القطط غير الجائعة تصطاد.

وبقاء القطط داخل المنازل يحميها من الإصابة ويجنبها السلوك المزعج ويمنع التكاثر غير المرغوب فيه، والقطط التي يُسمح لها بالخروج غالبًا ما تدخل في معارك مع قطط أخرى، حتى عندما لا تكون من النوع القتالي.

الدراسات أجراها علماء من جامعات أسترالية عديدة، منها جامعة كوينزلاند، جامعة تشارلز داروين، جامعة سيدني، جامعة مردوخ، الجامعة الوطنية الأسترالية.