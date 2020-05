نجحت بعض الدول في السيطرة على ارتفاع أعداد مصابي كورونا، لذلك قامت بتخفيف إجراءات الحظر بصورة تدريجية والسماح لبعض المنشآت التجارية بممارسة أعمالها ومنها المطاعم.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، يرصد ابتكار أحد المطاعم لطريقة غريبة في حماية زبائنها من فيروس كورونا المستجد، بحسب "سبوتنيك".

Restaurant uses giant inflatable tubes to keep customers apart pic.twitter.com/bblwJL8eXA