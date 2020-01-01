نبيلة ومنة.. نجوم فشلوا في الإجابة على أسئلة الحساب مع رامز جلال

سؤال اعتاد رامز جلال طرحه في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه بمساعدة الإعلامية أروي، ورغم سهولة السؤال، إلا أن لم يستطع أحد من ضيوف البرنامج الإجابة عليه.

السؤال عبارة عن بعض العمليات الحسابية البسيطة، والتي تضمن بعض عملميات الجمع والضرب، من أساسيات الرياضيات.

وفي حلقة اليوم، وجهت الإعلامية أروى، إلى الفنانة نبيلة عبيد سؤالا في الرياضيات، حيث سألتها "3 × 5"، إلا "نبيلة"، لم تستطع الإجابة على السؤال، وغير "رامز" فكرة البرنامج ولم يستكمل المقلب، ثم فكها من الكرسي، واصطحبها ومرا فوق المكان الذي يسقط فيه الضيوف في المياه، وظهرت المياه بالفعل بعد عبورهما، وأخبرها بأن هذه هي آخر خطوة في المقلب، ولكنه رفض تنفيذها.

كذلك استضاف رامز في إحدى حلقات البرنامج الفنانة منة عرفة، ووجهت لها أروى مقدمة البرنامج سؤالها المعتاد في الرياضيات، حيث سالتها "3 + 5 ="، إلا أن منة عرفة لم تستطع الإجابة على السؤال، معللة ذلك بأنها غير متميزة في الرياضيات.

وفي الحلقة الـ7 من البرنامج، والتي كان ضيفها محمود عبدالمنعم كهرباء، لاعب النادي الأهلي، إذ لم يختلف عن سابقه، فلم يستطع أيضا الإجابة على سؤال الرياضيات الذي وجه له خلال البرنامج.