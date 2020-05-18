جدل في السعودية بسبب فيديو لشاب يشرب من العصير المعروض بمول تجاري

تصرف يثير الجدل في السعودية
أثار مقطع فيديو، يظهر شابين يقومان بسلوك مشين في مركز تجاري في السعودية، غضب كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأوضح مغردون، أنهما من الجنسية اليمنية، وأثارا غضب كبير، بعدما ظهر أحدهما وهو يفتح عبوات العصير بأحد المراكز التجارية ويتناول إحداها ثم يغلقها ويعيدها للرف مجددا، بحسب "سبوتنيك" الروسي.
وكان الشاب الآخر يقوم بتصوير زميله والاكتفاء بالضحك عليه، فيما كان الأول يقوم بتناول مختلف أنواع العصائر والمشروبات من المركز التجاري.
بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومون بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض.آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى #النيابة_العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم.@bip_ksa @MOISaudiArabia @MCgovSA pic.twitter.com/HCq3tjKvv1— MBS محمد بن عبدالعزيز (@506_MBS) May 18, 2020
بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومون بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض.آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى #النيابة_العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم.@bip_ksa @MOISaudiArabia @MCgovSA pic.twitter.com/HCq3tjKvv1
ونشر أحد الناشطين بلاغا أرسله إلى الجهات الأمنية: "بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض".
وأضاف: "آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم".
ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
تحذيرات كثيرة انطلقت خلال اليومين الماضيين بشأن دخول الشمس في مرحلة سبات، ما يعني أن نشاطها سيكون في الحد الأدنى له ما ينذر بعصر جليدي جديد.
منظمة الصحة العالمية تنفي الأخبار السارة التي يبثها بعض الأطباء حول انتهاء فيروس كورونا، حيث نفت قضاء درجة الحرارة على الفيروس
تعليقات الفيسبوك