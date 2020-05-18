جدل في السعودية بسبب فيديو لشاب يشرب من العصير المعروض بمول تجاري

أثار مقطع فيديو، يظهر شابين يقومان بسلوك مشين في مركز تجاري في السعودية، غضب كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح مغردون، أنهما من الجنسية اليمنية، وأثارا غضب كبير، بعدما ظهر أحدهما وهو يفتح عبوات العصير بأحد المراكز التجارية ويتناول إحداها ثم يغلقها ويعيدها للرف مجددا، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وكان الشاب الآخر يقوم بتصوير زميله والاكتفاء بالضحك عليه، فيما كان الأول يقوم بتناول مختلف أنواع العصائر والمشروبات من المركز التجاري.

بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومون بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض.



آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى #النيابة_العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم.@bip_ksa @MOISaudiArabia @MCgovSA pic.twitter.com/HCq3tjKvv1 — MBS محمد بن عبدالعزيز (@506_MBS) May 18, 2020

ونشر أحد الناشطين بلاغا أرسله إلى الجهات الأمنية: "بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض".

وأضاف: "آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم".