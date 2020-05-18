جدل في السعودية بسبب فيديو لشاب يشرب من العصير المعروض بمول تجاري

11:09 م | الإثنين 18 مايو 2020
تصرف يثير الجدل في السعودية

تصرف يثير الجدل في السعودية

كتب: وكالات

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أثار مقطع فيديو، يظهر شابين يقومان بسلوك مشين في مركز تجاري في السعودية، غضب كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح مغردون، أنهما من الجنسية اليمنية، وأثارا غضب كبير، بعدما ظهر أحدهما وهو يفتح عبوات العصير بأحد المراكز التجارية ويتناول إحداها ثم يغلقها ويعيدها للرف مجددا، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وكان الشاب الآخر يقوم بتصوير زميله والاكتفاء بالضحك عليه، فيما كان الأول يقوم بتناول مختلف أنواع العصائر والمشروبات من المركز التجاري.

ونشر أحد الناشطين بلاغا أرسله إلى الجهات الأمنية: "بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض".

وأضاف: "آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم".

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