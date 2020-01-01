في لقطة نادرة.. ظهور دلافين على شواطئ دهب (فيديو)

09:28 م | الإثنين 18 مايو 2020
دولفين

دولفين

كتب: حسن شحاته

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في ظاهرة نادرة الحدوث، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف ظهور دلافين بالقرب من شواطئ دهب، وذلك في ظل غياب الزوار للشاطئ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مقطع الفيديو، قيام اثنين من الدلافين بالسباحة على الشاطئ، حيث علق أحد نشطاء "فيسبوك": "ظهور الدولفين النهاردة في دهب علي الشاطئ".

ولم تكن هذه الواقعة الأولى للدلافين منذ تفشي فيروس كورونا، حيث التقط صيادون تايلانديون مقطع فيديو للقائهم في خليج تايلاند مع الدلافين الوردية النادرة، حيث أوضح العلماء، أن الدلافين تصبح أكثر جرأة وتسبح بالقرب من الشاطئ بسبب نقص السياح بسبب الجائحة العالمية.

قال الصياد شايوت سايدان الذي التقى بالدلافين لوكالة "رويترز": "لقد تأثرت كثيرا لأنني لم أعتقد أبدا أنني أستطيع رؤية الدلافين الوردية"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.

والجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الإصابات في مصر وصل إلى 12764 حالة، بينهم 3440 حالة تماثلت للتعافي، بينما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة.

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