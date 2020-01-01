فيديو.. "عضه في فخذه".. دب شرس يهاجم رجلا في الشارع بروسيا

08:34 م | الإثنين 18 مايو 2020
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كتب: وكالات

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هاجم دب شرس أحد سكان مدينة ياروسلافل الروسية، التي تقع على بعد 260 كيلومترا من شمال شرق العاصمة موسكو، بشكل خاطف في واحد من شوارع المنطقة.

وانتشر فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللحظة التي تعرض خلالها الشخص للهجوم من الدب في أحد شوارع المدينة بينما كان يتجول ليلا، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ويحكي الضحية تفاصيل ما وقع له قائلا "كنت أسير في الشارع، وفجأة ظهر دب من وراء شجرة فتوقفت، لم أستطع الاختباء في أي مكان، ووجدته اندفع نحوي وعضني".

ويتاعب الضحية "لحسن الحظ كان هناك سائق تاكسي قريب مني ورأى المشهد وأنقذني، إذ نقلني إلى المستشفى بعدما أصيبت في الفخذ".

جدير بالذكر أنه بعدما هاجم الدب الرجل بشكل خاطف، اختفى في غابة قريبة، حيث جرى تصوير هروبه من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 600000 نسمة.

وهذا النوع من الحوادث نادر ولكنه يتكرر في أستراليا، فالعام الماضي اقتحم دب بني منزلا مكونا من طابقين في قرية فيتيمسكي، بمنطقة إيركوتسك بمقاطعة مامسك تشويسكي الروسية، والتهم مالك المنزل سيرجي فادييف، حتى إنه لم يتبقَ منه سوى ذراع وساق.

ولم يكتف الدب بذلك، فقد قتل كلب فادييف، الذي كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة الإطفاء بالقرية، وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذين قالوا إن فادييف كان يعيش بمفرده، بحسب سكاي نيوز.

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