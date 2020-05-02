فيديو.. شاب ياباني يربي ثعلبا في منزله ظنا منه أن كلب

12:08 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
ثعلب

ثعلب

كتب: وكالات

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وجد شاب ياباني ثعلبا صغيرا جالسا على جانب أحد الطرق، فقرر اصطحابه معه إلى منزله ليربيه ويعتني به، إذ ظن أنه جرو صغير ضل طريقه، لذا قرر أن يساعده، لكنه صُعق بعدما اكتشف هذه المفاجأة.

ونقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشاب الذي وجد الثعلب الصغير اسمه مارسي، ونشر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة صورة للجرو الصغير الذي سماه "لونا"، بهدف البحث عن مالكه الأصلي.

وتفاجأ مارسي من التعليقات التي تلقاها على تغريدته القصيرة، إذ أكد له كثير من المتابعين أن الحيوان الصغير الذي يبحث عن مالكه هو في الحقيقة ثعلب وليس جروا.

ومن أجل قطع الشك باليقين، توجه مارسي إلى طبيب بيطري ليسأله عن حقيقة الأمر، وبالطبع أكد لطبيب أن "لونا" هو في الحقيقة ثعلب.

وبعدما تأكد الشاب الياباني من أن "لونا" ثعلب، اضطر مارسي إلى وهبه لمزرعة تربية الثعالب، لأن القوانين اليابانية تمنع الاحتفاظ بالثعالب كحيوانات أليفة.

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