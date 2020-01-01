منها للتعذيب والمراحيض.. أغرب المتاحف حول العالم

في الـ 18 من مايو من كل عام يقام الاحتفال الدولي للمتاحف، وذلك بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

يوفر المجلس الدولي للمتاحف الفرصة للمتخصصين بالعمل بها لمقابلة الجمهور وتنبيههم بالتحديات التي تواجه المتاحف، فالمتحف هو مؤسسة دائمة غير ربحية تهدف لخدمة المجتمع وتطوره، من خلال فتحه للجمهور.

وخلال هذا التقرير، ترصد "الوطن" أبرز أغرب المتاحف على مستوى العالم، وفقًا لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك" الأمريكية:

متحف بلاستيناريوم

يتلقى الزوار الذين يتجولون في متحف PLASTINARIUM بمدينة جوبن الألمانية، درسًا في التاريخ في علم التشريح، ويشهدون عملية الرسم البياني له، حيث يضم المكان صالة عرض للبشر والحيوانات في أوضاع إبداعية.

متحف موموفوكو أندو فوريست رامين

في عام 1958، اخترع موموفوكو أندو أول مكرونة سريعة التحضير في العالم "تشيكن رامين" حيث يوثق هذا المتحف المتواجد ف بمدينة أوكاسا اليابانية، يوثق ثقافة الطعام في اليابان، حيث يمكن للزوار تذوق وجبات متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

متحف التجسس الدولي

يضم متحف التجسس الدولي الذي يقع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أكبر مجموعة من التحف العامة للتجسس على الإطلاق، ويسلط الضوء على واحدة من أكثر المهن سرية في العالم.

وتُكشف بداخله، الكاميرات الصغيرة والأموال المزيفة والأسلحة المقنعة وآلات التشفير عبر التاريخ.

متحف المومياوات

يقع هذا المتحف في مدينة جوانجاتو المكسيكية، حيث يُعرض خلاله عدد من الجثث المحنطة التي دُفنت تحت الأرض وتم تحنيطها عن طريق الطبيعة في القرن الـ19.

متحف كانكون تحت الماء

تم بناء المتحف بمدينة كانكون المكسيكية في عام 2009 داخل أعماق المياه المحيطة بـمدن Cancun و Isla Mujeres و Punta Nizuc، حيث يضم أكثر من 500 منحوتات بالحجم الطبيعي مثبتة على قاع البحر، ويمكن للزوار استكشاف المتحف بالقارب الزجاجي أو الغوص.

المتحف الدولي للمراحيض

يقع المتحف في العاصمة الهندية نيودلهي، ويوضح المتحف تاريخ النظافة والصرف الصحي من قبل 2500 قبل الميلاد، وحتى يومنا هذا، خلال العصور التاريخية المختلفة.

متحف التعذيب

من بين الحانات والفنادق النابضة بالحياة في قلب العاصمة الهولندية أمستردام، ينقل هذا المتحف الشرير الزائرين مرة أخرى إلى تاريخ أوروبا المظلم، عندما كان التعذيب والإعدام شائعًا.