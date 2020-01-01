عيد الفطر.. ليلة ترقب هلال شوال الجمعة المقبل في الجزائر
ذكرت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شوال لعام 1441 هجري سيكون يوم الجمعة المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقالت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان، اليوم، إنه و"إحياء لهذه السنة المباركة ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بدار الإمام بالمحمدية ستبث عبر وسائل الإعلام".
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