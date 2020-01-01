أوصت بها الحكومة.. صانع كمامات قماشية: قطن 100% وبـ15 جنيها

الكمامات الواقية، أصبحت عنصرا أساسيًا في حياة المواطن المصري، وزميلة لرحلته اليومية منذ خروجه من منزله وحتى عودته، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا فكر أصحاب الحيل في تحويلها إلى طريقة جديدة لكسب الرزق، خاصة بعد توصية الحكومة بها.

وحرصًا على نجاح خطة التعايش التي أقرتها وزارة الصحة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إنه هناك إجراءات لازم كلنا نتعايش بيها، أهمها ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد في أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجباري وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين.

وتابع رئيس الوزراء: أي مواطن يدخل أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق هيبقى شرط لدخوله ارتداء الكمامة وسيطبق على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وسيتم تعميم مواصفات معتمدة للكمامات المستدامة، على المصانع المتخصصة، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها، وتوافرها لدى الجميع.

قرار مجلس الدولة جاء مشجعًا لصناع الكمامات القماشية، بعدما أقر بصالحيتها امام الفيروس، ومن بينهم محمود تركي، ترزي بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي فكر في صناعة الكمامات القماش كحيلة لتعويض ما يفوته من رزق في الفترة المسائية، عقب قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية منذ الساعة الـ5.

المصريون يهتمون بمظهرهم كثيرًا خاصة فيما يرتدون، وفقًا لما قاله "محمود" لـ"الوطن"، لافتًا إلى أن طابع "الشياكة" الذي يسعى له الجميع، هو ما دفعه لابتكار كمامات ملونة من الأشكال المختلفة للأقمشة، تلك الخامات التي تخصص في قصها وتشكيلها وتجميلها.

فكرة "محمود" كانت بارتداء منتجه من فوق الكمامة الطبية، بحيث تعطي الشكل الجمالي من الخارج، ومن الداخل تحتفظ بعناصرها الصحية، "عملت الكمامات قطن 100% عشان ملمسها للبشرة، ومقفولة على الوش كويس".

ومع توصية الوزراء والصحة بارتداء الكامامات القماشية طويلة الاستخدام، فكر الترزي الشاب في رفع سعر كماماته، نظرًا لأن الطلب عليها سيزداد، ولكنه فضل البيع الكثير بسعر قليل على بيع القليل بسعر كبير.

أسعار كمامات "تركي" الملونة للواحدة بـ15 جنيهًا، أما إن كانت ضمن مجموعة مكونة من 10 كمامات فيصل سعرها إلى 100 جنيه، ليصبح سعر الواحدة 10 جنيهات، "حاولت أخلي سعرها بسيط عشان الناس تلبس وتحمي نفسها".