بعد خيانة سكر في بـ100 وش.. نشطاء تويتر يهاجمون آسر ياسين: أنت خاين

حالة من السعادة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد طلب عمر (آسر ياسين) الزواج من سكر (نيللي كريم)، ضمن أحداث مسلسل بـ 100 وش.

بعد سعادة متابعي العمل بخطبة عمر وسكر، انقلبت الأحداث رأسًا على عقب، بعدما قام عمر بخيانة سكر مع خطيبته الأولى شيرين (سارة التونسي)، خلال حلقة أمس، وهو ما أثار غضب المشاهدين من آسر ياسين بشكل ساخر، فأبرز ما جاء بين التعليقات:

فغردت "نادين": "حد يقولي إن اللي عمر بيعمله في سكر دا حلم أو خطة جديدة".

ودونت "رحمة": "آسر ياسين مبيخونش معروفة".

بينما علقت "ياسمين": "آسر ياسين متصدقهوش، أنت خاين يا آسر".

بينما دون "ماجد": بقى حد يسيب القمر دي ويروح للقمر دي".

ودون "محمد بدر": "خلاص خلصتوا شتايم وإن الرجالة خاينين وكده؟ هيطلع عمر متفق مع سكر في الأخر".

مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري.