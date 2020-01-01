دراسة تكشف عن الغذاء الأكثر فائدة للحماية من أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة، أجريت بجامعة هارفارد بكلية الصحة العامة، عن المنتج الأكثر فائدة للقلب.

وأوضحت الدراسة أنّ المنتج هو الجوز، الذي يحتوي على كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك، عكس غيره من المكسرات الأخرى، حسب ما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "لافانجارديا" الإسبانية.

وكشفت الطبيبة المشرفة على الدراسة، عن أنّ الجوز يمكنه الحماية من أمراض القلب، من خلال بعض المواد النشطة بيولوجيا، والتي تساعد على محاربة ارتفاع ضغط الدم.

وفي وقت سابق، توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أنّ النوم متأخرًا بعد مرور دقيقة واحدة فقط من توقيت النوم المعتاد، يتسبب في خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما كشفت الدراسة، عن أنّه كلما تأخر الأشخاص في الذهاب للنوم كلما ارتفعت زيادة معدلات ضربات القلب.