قد تؤدي للوفاة.. تحذيرات من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

11:42 ص | الإثنين 18 مايو 2020
درجة الحرارة

درجة الحرارة

كتب: منة العشماوي

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حذّر الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التغيرات المناخية، من درجات الحرارة بداية من الغد، وحتى الخميس المقبل، موضحا أنّها ستكون أعلى درجات الحرارة في العالم على الإطلاق، إذ تصل في القاهرة ودمنهور والمنصورة لـ45 مئوية، والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44، وطنطا 45، وشمال الدلتا 44.

وأضاف أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، لـ"الوطن"، أنّ هذه الظاهرة قد تؤدي في بعض الأحيان للوفاة، خاصة إذ تعرض الإنسان لأشعة الشمس مباشرة وخلال فترة الصيام.

وقدّم فهيم عددا من النصائح، التي يجب الالتزام بها لتفادي الخطر، وهي كما يلي:

- ممنوع خروج الأطفال وكبار السن في الشوارع نهارا.

- التركيز في عدم تشغيل المكيفات بشكل مستمر.

- شرب كميات كبيرة من المياه قبل السحور.

- تناول الفواكه والخضراوات في السحور وتقليل الوجبات المليئة بالأملاح ومشروبات الكافيين حتى يحتفظ الجسم بالسوائل.

- الامتناع عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وارتداء الملابس القطنية وتغطية اليدين وارتداء غطاء الرأس أبيض اللون.

- تقليل المجهود البدني وتأجيل الأمور غير الضرورية.

تعليمات لأصحاب السيارات

- التأكد من منسوب مياه التبريد، ويفضل غسيل دورة التبريد والتأكد من عدم وجود تسريب وتغيير المياه بمياه خضراء أو أخرى حسب نوع السيارة.

- التأكد من كهرباء السيارة خاصة مراوح التبريد.

- التأكد من حالة الكاوتش ومنسوب الهواء.

- الامتناع عن ملء تنك البنزين أكثر من النصف وفصل الأوتوماتيك.

- عدم ملء تنك البنزين أكثر من النصف مع فصل الأوتوماتيك.

- التأكد من عدم ترك المطهرات مثل الكحول أو ولاعات أو أي شيء قابل للاشتعال داخل السيارة.

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