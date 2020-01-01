"السيدة زينب" حي وضريح.. حكاية مسجد اختلف حوله المؤرخون

تزخر مدينة القاهرة بالعديد من المقامات الشريفة، التي يتوقف عندها التاريخ ليروي نفسه للأجيال، ومن أهم هذه المقامات، مسجد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت الرسول محمد بن عبدالله- صلى الله عليه وسلم، والذي يوجد بأحد أعرق الأحياء الشعبية بالقاهرة، الذي يحمل اسم هذه السيدة الطاهرة.

حسب كتاب فنون العمارة الإسلامية، يختلف البعض حول ماهية صاحب الضريح فالبعض يؤكد أن السيدة زينب لم تصل إلى مصر أبدا، وأن صاحبة المقام هى زينب بنت يحيى المتوج بن حسن الأنور بن زيد بن الحسين بن على بن أبى طالب، وآخرون يرون أنها زينب بنت أحمد بن جعفر بن الحنفية، بحسبما قال الإمام المقريزى.

لم يحدد التاريخ موعد بناء الضريح، لكن المؤكد أن المسجد بشكله الحالى بنى عام سنة 1940م، ثم جدد فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبالتحديد عام 1969 حيث قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة مساحة المسجد.

وتقول بعض المراجع التاريخية إن والي مصر العثماني على باشا قام سنة 951 هـ/1547م، بتجديد المسجد ثم أعاد تجديده مرة أخرى الأمير عبد الرحمن كتخدا عام 1171 هـ/1768م.

ويتكون الجامع من سبعة أروقة موازية للقبلة ويتوسطها صحن مربع مغطى بقبة تقابل ضريح السيدة، وفيه من الواجهة الشمالية رحبتان لهما مدخلان رئيسيان يفصل بينهما مستطيل، وفى الطرف الشمالى الغربى من الجامع يوجد ضريح العتريس.

مّن هي السيدة زينب

ولدت السيدة زينب، حفيدة الرسول- صلى الله عليه وسلم-، في السنة السادسة للهجرة. هي ابنة سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وسيدتنا فاطمة الزهراء، ابنة الرسول- صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، وهي أخت الحسن والحسين وأم كلثوم، تزوجت من عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، وأنجبت ستة أولاد وبنتا واحدة.