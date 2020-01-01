7 معلومات عن فرقة رقصة الموت: ترقص بالتوابيت لمدة 3 أيام

فيديوهات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فرقة راقصة، تقدم عروضها باستخدام توابيت نقل الموتى والمعروفة باسم فرقة "رقصة الموت".

آلوان تقدم أبرز 10 معلومات عن هذه الفرقة، حسبما ذكرت فضائية "العربية الحدث":

1- تسمى الفرقة حاملي التابوت الراقصين وتتكون من 6 أفراد.

2- أسسها بنيامين أيدو بدولة غانا.

3- تقدم الفرقة رقصات استعراضية في الجنازات لمساعدة أسرة المتوفي على تجاوز أحزانهم.

4- تصاحب الرقصة الموسيقى الشعبية في البلاد ويختار البعض تشغيل الإنجيل.

5- قد يستغرق حفلهم 3 أيام أو أكثر وتصل تكلفته لما يعادل 35 ألف جنيه مصري.

6- يهتم الغانيون بتابوت المتوفي وبتشييعه ويعتبروه تكريم لأحبابهم وإرسالهم لمثواهم الأخير لينعموا بالراحة الأبدية والسلام بحسب معتقداتهم.

7- تعود نشأة هذه الطقوس لأقلية غانية ورثتها من معتقدات إثيوبية في القرن الـ15، وزاد عدد الأشخاص الذين يودعون أحبائهم بطريقة "مبهجة"، ووفرت هذه الفكرة أكثر من 100 وظيفة للشباب.