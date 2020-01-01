"الزعيم" و"المشاغبين".. سعيد صالح تعاون معه وأحمد زكي نافسه

01:24 ص | الإثنين 18 مايو 2020
أبطال مدرسة المشاغبين

أبطال مدرسة المشاغبين

كتب: محمد رمضان

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في عام 1973 قدم "الزعيم" عادل إمام وعدد من نجوم الفن مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي حققت ضجة وجدلا كبيرين في عالم الفن، وشارك فيها سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار، بجانب سهير البابلي وحسن مصطفى وعبدالله فرغلي وسمير ولي الدين.

ويحتفل "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، حيث إنه من مواليد 17 مايو عام 1940، ويشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل "فلانتينو".

وبعد نجاح العمل المسرحي، لمع نجم "الطلاب المشاغبين"، فصار لكل منهم طريقه وجمهوره، وتعاون بعضهم البعض وتنافس بعضهم البعض، فنجد أن عادل إمام "بهجت الأباصيري" تعاون فنيا مع الراحل سعيد صالح "مرسي الزناتي" في معظم أعماله الفنية، نذكر منها مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978، وأفلام "سلام يا صاحبي، المشبوه، على باب الوزير، أمير الظلام".

كما شارك عادل إمام مع الراحل يونس شلبي، الذي لعب دور "منصور" في "مدرسة المشاغبين"، في عدد محدود جدا من الأعمال، نذكر منها فيلم "أمير الظلام"، حيث ظهر "شلبي" ضيف شرف ولعب دور حكم مباراة المكفوفين.

أما هادي الجيار، أو "لطفي" في "مدرسة المشاغبين"، فشارك مع "الزعيم"، في مسلسل "عوالم خفية" عام 2018 كضيف شرف، وشارك في مسلسل "فلانتينو" عام 2020 ليلعب دور "بهاء" مدير مدرسة منافسة لـ"فلانتينو".

وعلى النقيض من باقي تلامذة "مدرسة المشاغبين"، استطاع الراحل أحمد زكي أن يصنع عالمه الخاص الذي ينافس به "الزعيم"، إلا أن علاقته بعادل إمام على المستوى الشخصي كانت جيدة، حيث مدح "الزعيم" فن أحمد زكي كثيرا، كما حضر "زكي" حفل زفاف "رامي"، نجل عادل إمام.

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