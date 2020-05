علماء يكتشفون مفاجأة في الغلاف الجوي لكوكب بلوتو

على مدار فترة طويلة يحاول العلماء استكشاف الغلاف الجوي لكوكب بلوتو والمعروف بأنه أبعد كوكب عن الشمس.

وأوضح مايكل بيرسون، مدير مرصد والاس الفلكي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنه كانت هناك تلميحات في ملاحظات سابقة عن بعد بأنه قد يكون هناك ضباب في الغلاف الجوي لكوكب بلوتو، ولكن لم يكن هناك دليلا قويا يؤكد وجوده بالفعل، ولكن أشارت بيانات من المرصد الستراتوسفيري لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء والمعروف باسم "SOFIA" والتابع لناسا، وجود تشققات في الغلاف الجويي للكوكب وتشققه وتلاشيه ، وفقا لـ"روسيا اليوم".

NASA’s airplane telescope, SOFIA, observed the blue-tinted haze surrounding Pluto, providing insight into how the particles form in the atmosphere:https://t.co/MJnZvjsj7U