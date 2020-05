بالفيديو.. طفل يبهر الجميع برقصه فرحا لحصوله على ساق صناعية جديدة

يعاني العديد من الأشخاص من فقدان جزء من جسدهم، الأمر الذي يمثل عائقا لهم، ولكن الطرف الصناعي يعد أملا لهم لاستعادة قدرتهم على الحركة من جديد.

وتم تطوير الأطراف الصناعية عالميا لتصل إلى مرحلة متقدمة، بحيث أصبح بمقدور الشخص أن يستخدمها بكفاءة في القيام بغالبية المهام الحياتية الضرورية، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وتداولت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، يظهر قيام طفل بالرقص بطريقة مدهشة خطفت الأنظار، على الرغم من استخدامه لساق صناعية.

