بالفيديو.. طفل يبهر الجميع برقصه فرحا لحصوله على ساق صناعية جديدة

طفل يرقص بساق صناعية
يعاني العديد من الأشخاص من فقدان جزء من جسدهم، الأمر الذي يمثل عائقا لهم، ولكن الطرف الصناعي يعد أملا لهم لاستعادة قدرتهم على الحركة من جديد.
وتم تطوير الأطراف الصناعية عالميا لتصل إلى مرحلة متقدمة، بحيث أصبح بمقدور الشخص أن يستخدمها بكفاءة في القيام بغالبية المهام الحياتية الضرورية، بحسب "سبوتنيك" الروسي.
وتداولت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، يظهر قيام طفل بالرقص بطريقة مدهشة خطفت الأنظار، على الرغم من استخدامه لساق صناعية.
Boy shows off his incredible dance moves with his new prosthetic leg pic.twitter.com/uH4w0Z2P3p— The Sun (@TheSun) May 17, 2020
Boy shows off his incredible dance moves with his new prosthetic leg pic.twitter.com/uH4w0Z2P3p
وأوضحت الصحيفة أن الفيديو لطفل يرقص بتلك الطريقة بعد حصوله على ساق بديل، مشيرة إلى أنه يظهر مهارات لا تصدق في الرقص باستخدام الساق البديل، بينما تظهر الفرحة على وجهه.
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