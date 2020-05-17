بالفيديو.. طفل يبهر الجميع برقصه فرحا لحصوله على ساق صناعية جديدة

08:43 م | الأحد 17 مايو 2020
طفل يرقص بساق صناعية

طفل يرقص بساق صناعية

كتب: وكالات

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يعاني العديد من الأشخاص من فقدان جزء من جسدهم، الأمر الذي يمثل عائقا لهم، ولكن الطرف الصناعي يعد أملا لهم لاستعادة قدرتهم على الحركة من جديد.

وتم تطوير الأطراف الصناعية عالميا لتصل إلى مرحلة متقدمة، بحيث أصبح بمقدور الشخص أن يستخدمها بكفاءة في القيام بغالبية المهام الحياتية الضرورية، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وتداولت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، يظهر قيام طفل بالرقص بطريقة مدهشة خطفت الأنظار، على الرغم من استخدامه لساق صناعية.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو لطفل يرقص بتلك الطريقة بعد حصوله على ساق بديل، مشيرة إلى أنه يظهر مهارات لا تصدق في الرقص باستخدام الساق البديل، بينما تظهر الفرحة على وجهه.

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